Новости

dv.ee

10 января 2024 в 7:35









Каллас: Таллинн нарушит закон, если будет платить бастующим педагогам

Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

Учителя, безусловно, заслуживают более высоких зарплат, и в течение следующих нескольких лет зарплаты повысятся, но вызывает вопросы, почему учителя бастуют в то время, когда государственный бюджет уже принят, а обсуждение бюджетной стратегии начнется только в июне, заявила премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) , пишет rus.err.ee

«Мы не живем в вакууме. Эта забастовка не принесет больше денег в государственный бюджет. В государственном бюджете есть только деньги налогоплательщиков. У правительства нет отдельного кошелька. И с этим в данный момент сложно. Нам предстоят большие расходы в связи с безопасностью. Мы должны предпринять шаги, чтобы пережить трудные времена», – резюмировала Каллас.

Она раскритиковала планы Таллинна выплатить учителям зарплату за время забастовки и заявила, что в таком случае город нарушит закон: «Таллинн будет платить зарплату во время забастовки, это противоречит закону. В законе сказано, что забастовка является добровольной и зарплата не выплачивается. Если Таллинн будет платить зарплату, значит, Таллинн хочет использовать учителей в своей политической борьбе против правительства».

Напомним, глава Таллиннского департамента образования Каарель Рунду накануне сообщил, что бастующим работникам образования в Таллинне будут выплачены деньги за три дня забастовки.