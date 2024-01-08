Детские сады и профучилища частично присоединятся к забастовке учителей

Российский миллиардер, ведущий бизнес в Эстонии, заработал более миллиарда долларов, продав долю в дискаунтере

Артем Хачатрян, участвовавший в нескольких проектах в сфере недвижимости в Эстонии, продал свою долю в крупнейшей в России сети магазинов низких цен Fix Price и заработал более миллиарда долларов.

Артем Хачатрян, участвовавший в нескольких проектах в сфере недвижимости в Эстонии, продал свою долю в крупнейшей в России сети магазинов низких цен Fix Price и заработал более миллиарда долларов.