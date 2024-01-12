Новости

dv.ee

12 января 2024 в 14:30









Экспорт Китая упал впервые за семь лет

Китай. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Экспорт Китая в прошлом году упал впервые за семь лет, пишет Postimees. Напряженность в отношениях с Соединенными Штатами и неопределенное будущее препятствовали усилиям Пекина по возвращению экономики к росту.

На протяжении последних четырех десятилетий именно экспорт был ключом к росту ВВП Китая. Теперь же страна скатывается в дефляционную спираль, что может еще больше осложнить планы чиновников по стимулированию экономической активности.