    Глава сил обороны: четыре предпосылки реализации российской угрозы

    Глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем.Фото: Raul Mee

    Предпосылкой реализации российской угрозы, предупреждения о которой усилились в последние недели, являются четыре фактора, считает командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, передает rus.err.ee.

    По его словам, тот факт, что Россия представляет собой угрозу, доказательств не требует, но для того, чтобы угроза материализовалась, необходимо рассмотреть четыре фактора.
    «Во-первых, Россия должна выйти из войны с Украиной, то есть вывести основную часть своих сил, например, 300 000 из 400 000 военнослужащих. Во-вторых, ей требуется какой-то период для восстановления или адаптации. Глядя на сегодняшнюю российскую военную машину и на то, как общество поддерживает ее, как в плане найма военнослужащих, так и в плане заводов, я думаю, ей потребуется год на восстановление, – отметил Херем. – В-третьих, даже если она восстановится за год, даже если Украина выйдет из войны, в мире должно произойти что-то значительное – суперпандемия, полный крах экономики, война на Тайване, на Балканах. В таком случае мы должны быть очень бдительны».
    Четвертым фактором, который можно изменить, по оценке Херема, является подготовка к реализации угрозы: «Чем лучше мы подготовлены, тем меньше вероятность того, что она попытается это сделать. Но если мы не будем говорить об этом, мы вряд ли подготовимся, тогда этого можно ожидать. Отсюда и берутся эти расчеты на три-пять лет. В этом году Россия вряд ли выйдет из войны с Украиной, поэтому добавим год или два, так что уже получится три».

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