    Зеленский в Давосе: президент России хочет бесконечной войны

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Фото: Hannes P Albert, Scanpix

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед участниками заседания Всемирного экономического форума в Давосе с речью, в которой назвал Владимира Путина «хищником», который хочет «войны без конца», пишет «Медуза».

    В начале выступления Зеленский напомнил, что полномасштабная война в Украине продолжается уже почти два года, а с момента аннексии Крыма – почти десять лет. Помимо этого, по его словам, Россия также вмешивается в жизнь других стран – сирийская война, отметил президент Украины, длится уже почти 13 лет. «Фактически один человек украл не менее 13 лет мира, заменив их на боль и кризисы, влияющие на весь мир», – сказал Зеленский. Путина он назвал человеком, олицетворяющим войну.
    «Путин откровенно говорит о том, чего он хочет, что он делает и кто его цели. Его ответ на вопрос о продолжительности войны – это война всегда, без конца. Он этого желает. <…> Он наслаждается конфликтами, которые причиняют страдания другим. Его ответом на предложения мира стала поставка все большего количества оружия из Северной Кореи и Ирана. Такие режимы, как его, существуют, пока они ведут войны», – считает украинский президент.
    По словам Зеленского, наступивший 2024 год должен стать решающим в войне в Украине, но заморозка конфликта не будет выходом: «Напомню, что после 2014 были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса – тогдашний канцлер Германии, тогдашние президенты Франции. Но Путин – хищник, которого не устраивают замороженные продукты. И мы должны защищать себя, своих детей, свои дома, свои жизни. <…> И мы нормализуем идею, что агрессии можно победить – даже путинские агрессии, которые продолжаются уже десять лет и больше».
    Кроме этого, Зеленский предложил ввести санкции против российской ядерной промышленности, назвав их отсутствие «очевидной слабостью Запада» при том, что Путин – «единственный террорист в мире, взявший в заложники атомную электростанцию».
    Форум в Давосе открылся 15 января. За день до этого Владимир Зеленский встретился с представителями парламента принимающей его Швейцарии. Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд договорились о проведении саммита мира на уровне глав государств и заявили, что начали подготовку к нему.

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