    Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

    Парламент Турции во время голосования за вступление Швеции в НАТО.Фото: Mustafa Kaya

    Парламент Турции после долгих отсрочек подавляющим большинством (287 голосов против 55) одобрил вступление Швеции в НАТО, пишет Русская служба Би-би-си.

    Ожидается, что в ближайшие дни турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подпишет ратификационный документ.
    Швеция, десятилетиями не вступавшая в военные альянсы, решила подать заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в 2022 году после начала российской агрессии против Украины.
    Большинство членов НАТО быстро ратифицировали принятие в альянс обеих стран, но Турция, обвинявшая Швецию в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана, затянула этот процесс.
    Эрдоган поддержал прием Швеции в НАТО. До этого он связал его с заявкой Турции на вступление в ЕС.
    В результате Финляндия стала полноправным членом НАТО еще в апреле прошлого года, а Швеция до сих пор не могла завершить процесс вступления.
    «Сегодня мы еще на один шаг приблизились к полному членству в НАТО», – написал в соцсетях премьер-министр Швеции Ульф Кристерссен.
    Шведскую заявку еще не ратифицировала Венгрия: премьер-министр страны Виктор Орбан во вторник пригласил своего коллегу в Будапешт, чтобы провести переговоры по этому вопросу, однако глава шведского МИД Тобиас Билльстрем сказал, что на данном этапе не видит причин для обсуждений с венгерской стороной.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение турецкого парламента и выразил надежду, что Венгрия в ближайшее время также поддержит заявку Стокгольма.
    «Я рассчитываю на то, что Венгрия завершит ратификацию как можно скорее. Членство Швеции делает НАТО сильнее, а всех нас – безопаснее», – заявил он.

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