Новости

dv.ee

16 января 2024 в 7:51









Каллас: Москва начнет угрожать границам НАТО в ближайшие три года

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Andras Kralla

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе России на восточном фланге НАТО, передает rus.err.ee.

Об этом Каллас заявила в интервью британской The Times, сославшись на оценки эстонской разведки, согласно которым России в случае гипотетического перемирия в Украине нужно будет от трех до пяти лет, чтобы восстановить военную угрозу на границе восточных членов Североатлантического альянса.

Согласно докладу Департамента внешней разведки Эстонии, Москва считает Эстонию, Латвию и Литву «наиболее уязвимой частью» НАТО.

По словам Каллас, реализация российских планов будет зависеть от того, насколько Запад сможет сохранить свое единство и позицию в отношении Украины. По мнению главы эстонского правительства, Западу в связи с этим нужно усилить военную помощь Украине, чтобы она смогла нанести решительный удар и лишить Россию возможности угрожать соседям на долгие годы.