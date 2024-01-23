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Полина Волкова

23 января 2024 в 4:00









Атака на Усть-Лугу: главные проигравшие – приближенные Путина

На выходных всего в 35 километрах от границы Эстонии горел терминал в порту Усть-Луги – предположительно из-за атаки украинских дронов. Фото: AFP/Scanpix

Атака на терминал "Новатэка" в порту Усть-Луги не будет иметь прямых последствий для Эстонии, считают экономический эксперт Райво Варе и эксперт по безопасности Райнер Сакс. По их мнению, эффект заключается скорее в том, что Украине удалось показать незащищенность территории России.

Однако Варе полагает, что Россия может начать обвинять Эстонию в пособничеству предположительной атаке украинских дронов. "В противном случае придется признать, что противовоздушная оборона на российской территории не работает. Потому что прямой полет из Украины проходил бы над Беларусью, а также Псковской и Ленинградской областями", – сказал он.