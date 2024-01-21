    Экс-глава КаПо: в России сотни людей заняты деятельностью против Эстонии

    Бывший генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Арнольда Синисалу.Фото: Andras Kralla

    Бывший генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Арнольда Синисалу рассказал в интервью ERR, что российская разведка очень интересуется Эстонией.

    По словам Синисалу, Эстония уже давно состоит в НАТО и Европейском Союзе, и всё, что происходит внутри страны, в той или иной степени влияет и на процесс принятия решений на уровне Евросоюза и НАТО. Поэтому Эстония представляет для России серьезный интерес:

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