Экс-глава КаПо: в России сотни людей заняты деятельностью против Эстонии
Бывший генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Арнольда Синисалу.Фото: Andras Kralla
Бывший генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Арнольда Синисалу рассказал в интервью ERR, что российская разведка очень интересуется Эстонией.
По словам Синисалу, Эстония уже давно состоит в НАТО и Европейском Союзе, и всё, что происходит внутри страны, в той или иной степени влияет и на процесс принятия решений на уровне Евросоюза и НАТО. Поэтому Эстония представляет для России серьезный интерес:
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