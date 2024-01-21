Экс-глава КаПо: в России сотни людей заняты деятельностью против Эстонии

Советник министра внутренних дел: случай Морозова подтверждает, что не нужно любое ограничение принимать за охоту на ведьм

Стремление государства проводить скрупулезную проверку биографии людей, приезжающих сюда на работу или учебу – это не желание «закрутить гайки». Эстония по-прежнему мишень для разведки и влияния враждебных стран, поэтому более качественная проверка анкетных данных в интересах местных работодателей, пишет Воотеле Пяй, советник министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.