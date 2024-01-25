Банкротный управляющий хочет отсудить сотни тысяч евро у владельца футбольного клуба

Акции Netflix выросли благодаря сильным результатам

Акции Netflix (NFLX) выросли на 14% в среду после того, как стриминговый гигант сообщил о сильных результатах за четвертый квартал. Так, количество подписчиков компании превысило 13 млн человек, а прибыль достигла 8,8 млрд долларов.

Акции Netflix (NFLX) выросли на 14% в среду после того, как стриминговый гигант сообщил о сильных результатах за четвертый квартал. Так, количество подписчиков компании превысило 13 млн человек, а прибыль достигла 8,8 млрд долларов.