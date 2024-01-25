    Банкротный управляющий хочет отсудить сотни тысяч евро у владельца футбольного клуба

    Виктор Левада. Фото: Liis Treimann

    Банкротный управляющий Мартин Крупп хочет добиться в суде выплаты более 400 тысяч евро от бизнесмена Виктора Левады.

    Судебные взыскания в размере 420 тысяч евро, помимо прочего, могут распространиться и на роскошную виллу бывшего металлургического короля, а ныне владельца футбольного клуба Виктора Левады в Йыэляхтме. В 2004 году Левада построил ее на берегу реки в Йыэляхтме, а на время банкротства передал другому владельцу.

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