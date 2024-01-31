    Eesti Ekspress: владелец завода магнитов в Нарве ведет бизнес с Россией

    Материнская компания Silmet, Neo Perfomance Materials, в июне этого года начала строительство завода по производству постоянных магнитов в Нарве. Они получили 18,7 миллиона долларов из Фонда справедливого перехода.Фото: Liis Treimann

    Владелец Ида-Вируского производителя металлов Silmet NPM получил от государства 18,7 млн евро на строительство нового завода по производству магнитов и содействие зеленому повороту – это не мешает Silmet сотрудничать с Россией, пишет Rus.Delfi со ссылкой на Eesti Ekspress.

    Российские таможенные декларации показывают, что завод NPM Silmet во время украинской войны приобрел через восточную границу товар на сумму 41,6 млн евро: руду редких металлов. Сырье для эстонского завода предоставляет Соликамский магниевый завод, принадлежащий российской государственной атомной технологической компании с сомнительной репутацией «Росатом».
    Silmet получает сырье из Соликамска уже много лет, однако следы российского режима в этом бизнесе появились всего несколько лет назад: в октябре 2022 года официальным владельцем завода стало Российское государство, ранее завод принадлежал частным лицам.
    По данным Eesti Ekspress, последние поставки Silmet из России шли как минимум до октября 2023 года.
    «Neo ответственно закупает сырье для редкоземельных металлов в разных местах по всему миру, – сказал Eesti Ekspress глава по развитию бизнеса NPM Василиос Цианос. – Наша процедура закупок строго соответствует всем международным законам».
    Ранее Äripäev писал, что бизнес с Россией продолжает и Aquaphor. Так, после начала войны в Украине владелец известной компании Aquaphor оформил российский бизнес на себя лично, что дало ему возможность говорить о выходе бизнеса из России.
    Однако с тех пор принадлежащий ему российский «Аквафор» нарастил выручку, успел открыть завод под Петербургом и продолжил продавать продукцию в Крым.

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