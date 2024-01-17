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dv.ee

17 января 2024 в 7:46









В Эстонии стало больше 55 000 безработных

Безработица продолжает расти. Фото: Raul Mee

Зарегистрированная безработица продолжает стремительно расти и в 2024 году, пишет rus.err.ee.

Уровень зарегистрированной безработицы вырос до 8,2%. По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся до 13,7% или 7749 человек.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 7,6%, без работы в столичном регионе остаются 25 623 человека.

Банк Эстонии прогнозирует, что в 2024 году уровень безработицы в стране вырастет до 9%.