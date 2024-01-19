    «Портрет безработицы» Ида-Вирумаа: больше всего не повезло строителям

    Из всех 7747 зарегистрированных безработных Ида-Вирумаа больше всего до увольнения работали в строительстве – 904 человека.Фото: Andres Haabu

    Уровень безработицы в Ида-Вирумаа приближается к рекордному 2021 году, однако в двух самоуправлениях безработных стало даже больше, чем тогда. Чаще всего новые безработные приходили из сектора строительства, причем сокращения – далеко не самая популярная причина расторжения трудового договора.

    Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии достиг 8,2%, из регионов выше всего безработица в Ида-Вирумаа – 13,8%. За последние годы самый высокий уровень безработицы был в регионе в марте 2021 года – 14,4%, но к осени он упал до 10,2%. После этого процент колебался, а с осени 22-го стабильно растет, за исключением сезонных колебаний. С нового года безработица растет особенно быстро.
    По Эстонии в целом тенденция складывается похожая, однако в Ида-Вирумаа она выражена сильнее. Кроме того, отличаются и данные касательно профессий, на которые приходится большая доля новых безработных.
    Меньше работников, больше зарплаты
    Уровень безработицы с 1 января прибавил 0,7 процентных пункта. По словам руководителя Кассы по безработице Ида-Вирумаа Аннеки Теэлахк, такая ситуация повторяется ежегодно. Многие временные договоры заканчиваются в конце декабря, а затем активность в регионе замирает как минимум до Старого Нового года. Вакансий в Кассе по безработице в январе также становится мало, но за последние недели их количество уже выросло почти вдвое.
    «Работодателям сейчас трудно, поскольку, чтобы удержать человека, нужно платить ему больше, – говорит Аннеки Теэлахк. – Цены у нас повысились, люди хотят зарплату побольше, и работодателю приходится думать, сколько людей он может себе позволить. Но, с другой стороны, работодатели неохотно сокращают людей. Тут такое интересное положение, что безработица действительно повысилась, но рабочие места, которые сейчас предлагают – на них зарплата уже выше, чем раньше».
    Руководитель Кассы по безработице также отмечает, что меньше становится вакансий, которые работодатель готов заполнить работниками без знания эстонского языка и компьютерных навыков.
    «Я надеюсь, что в ближайшее время станет больше рабочих мест, – добавила Теэлахк. – У нас есть информация, что у некоторых предприятий есть планы расширяться, просто все делается не сразу. Эти рабочие места через какое-то время будут. И совет с моей стороны – на новых рабочих местах требуются знания и умения, нужно учиться и развиваться».
    В Йыхви проблема стала острее, чем в Нарве
    Статистика Кассы по безработице показывает, что количество безработных почти такое же, как в 2021 году, в Кохтла-Ярве и Силламяэ (данные по самоуправлениям не в процентах, а в людях). Выбиваются из общего ряда волости Люганузе и Йыхви, где безработных жителей сейчас уже больше, чем было в рекордном 21-м году. А в Нарве и Нарва-Йыэсуу их количество, хотя тоже растет, напротив, остается значительно ниже, чем в начале 21-го года.
    Например, в Нарве в Кассе по безработице сейчас зарегистрировано 3260 безработных, а в этот же день в 2021 году их было на 605 человек меньше. Правда, нужно иметь в виду, что и население города сократилось за это время, по данным управы, на 530 человек.
    «В Нарве промпарк очень хорошо развивался последние годы. Долго говорили, что в Нарве нет таких хороших рабочих мест, а теперь можно сказать, что они появились. В Йыхви и Кохтла-Ярве промпарки тоже развиваются, через какое-то время будут новые рабочие места и там», – считает Аннеки Теэлахк.
    Сокращения мало влияют уровень безработицы
    В Ида-Вирумаа в минувшем году было одно крупное коллективное сокращение персонала, когда в Нарве закрылся завод по производству кабелей Amphenol ConneXus, а его здание и небольшую часть персонала «перехватил» конкурент Dicro Eesti. Также, как ранее писали ДВ, были сокращения в Enefit, по данным профсоюза – в сумме работы лишились около 200 человек.
    Предприятия должны извещать Кассу по безработице о коллективных сокращениях, но это обязательство зависит от размера предприятия, и постепенные сокращения на крупных предприятиях могут не считаться коллективными. Имеющаяся статистика показывает, что с извещением о коллективном сокращении в Ида-Вирумаа в прошлом году было сокращено 330 человек, в позапрошлом – 666, а в 2021 году только 101 работник, хотя именно в этом году уровень безработицы был рекордно большим. То есть, коллективные сокращения вообще не коррелируют с уровнем безработицы.
    Корреспондент ДВ провел небольшой опрос предпринимателей и руководителей, спросив, приходилось ли им или их коллегам за последний год сокращать работников. Ответили 10 человек – представители промышленности, строительства, инфраструктуры, сферы обслуживания и консалтинга. Кроме сокращений в Enefit, о которых говорилось выше, собеседники вспомнили только два случая сокращений – в отеле и в муниципальной сфере.
    Самые популярные в Ида-Вирумаа причины прекращения трудовых отношений (из тех, что указаны в статистике Кассы по безработице) – завершение срока обязательственно-правового или трудового договора (в сумме – это почти треть всех новых безработных). 14% безработных уволились сами, только 12,6% попали под сокращение (коллективное или индивидуальное), 12,5% уволились по соглашению сторон.
    В общем, это похоже на среднюю по Эстонии статистику, разве что в Ида-Вирумаа немного больше доля временных договоров. Аннеки Теэлахк не считает, что доля временных рабочих мест в Ида-Вирумаа слишком велика. Она согласна, что временные договоры – одна из причин нынешнего роста безработицы, но это комплексная проблема, и нельзя выделить какую-то одну причину: влияет и рост минимальной зарплаты, и общее состояние экономики, и другие факторы.
    Теэлахк также отмечает, что, хотя работу сейчас потеряло много людей, обычно весной и летом каждый месяц сотни людей выходят на новую работу.

    ТОП 10: из каких сфер приходят безработные?

    Из всех 7747 зарегистрированных безработных Ида-Вирумаа больше всего до увольнения работали в строительстве – 904 человека.
    На втором месте торговля и обслуживание клиентов – 751 человек. Уборкой и обслуживанием помещений занимались 650 человек. Далее следуют люди, работавшие на производстве (486), занимавшиеся различной черновой физической работой (472), затем – те, кто работал в отелях, ресторанах и на мероприятиях (426).
    Только на седьмом месте в этом топе – безработные, которые еще нигде ранее не работали – таких в регионе 357 человек.
    Также среди безработных много уволенных из сферы металлообработки и машиностроения (342), бывших предпринимателей и управленцев (310 человек) и водителей (286 человек).
    Всего уволенных из этих десяти сфер деятельности – почти 5000 человек, то есть эти данные вполне показывают «портрет безработицы» в Ида-Вирумаа. От среднего по Эстонии он отличается большей долей промышленного труда: среди безработных Северо-Востока значительно ниже доля уволенных из отелей и ресторанов, бывших предпринимателей и управленцев, а также офисных работников. При этом больше среди безработных доля недавних уборщиков, чернорабочих, а также работников металлообработки и машиностроения.

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