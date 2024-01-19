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Олеся Лагашина

19 января 2024 в 14:51









Если повышать зарплаты бюджетникам слишком быстро, они войдут во вкус

Олеся Лагашина. Фото: Andras Kralla

Забастовка учителей не имеет под собой веских экономических оснований, во многом это результат политической манипуляции и излишних обещаний, пишет главный редактор ДВ Олеся Лагашина.

Год назад вступило в силу постановление правительства, согласно которому минимальная зарплата учителя основной школы, работающего на полную ставку, составила 1749 евро в месяц вместо прежних 1412.

Рост на 23,8% был призван компенсировать влияние инфляции и мотивировать потенциальных педагогов связать свою жизнь со сферой образования. Спустя год учителя бастуют, поскольку обещанное министерством очередное запланированное повышение зарплат радикально расходится с изначальными требованиями профсоюза, еще недавно заявлявшего, что минимальная ставка учителя основной школы должна и в этом году вырасти на 11%. Таких денег у министерства нет.

Признаемся честно, в этой стране найдется не так много работников, чьи зарплаты в последние два года росли бы с такой скоростью. И напомним, речь идет даже не о средних, а минимальных зарплатах педагогов при полной загруженности.

В кризис, когда доходы падают, безработица растет, инфляция замедлилась, а давление зарплат начинает ослабевать, нормальный работодатель повышать оклад сотрудникам такими темпами не будет. Для этого нет ни одной объективной причины, особенно с учетом предшествовавшего роста. Частный сектор, в отличие от государственного, понимает, как зарабатываются деньги, и, наблюдая за перетягиванием каната между профсоюзом и министерством, недоумевает: чего им еще надо, у них как минимум есть стабильное место работы!

Перспектива сохранить завтра и послезавтра стабильный оклад хотя бы на прежнем уровне гарантирована далеко не всем работникам. При этом отнюдь не каждый может позволить себе такие отпуска, какие есть у работников сферы образования. Да и уровню учительских зарплат могли бы позавидовать многие представители малого бизнеса. Особенно в соотношении с объемом работы.

Добавим сюда, что нынешняя школьная система отнюдь не гарантирует качества преподавания. Даже если вынести за скобки происходящее в русских школах в связи с переходом на эстонский язык обучения, когда директора вынуждены брать на работу абы кого, лишь бы документы на радость Ильмару Томуску были в порядке. В условиях дефицита кадров – если речь не идет об элитных, престижных школах – руководству совершенно невыгодно предъявлять какие-то требования к квалификации работника, помимо базовых, требуемых государством. Сколько условной добавленной стоимости работник мотивирован производить в сфере, где практически нет конкуренции, – вопрос риторический.

Аргументы, согласно которым работа учителя не относится к числу легких, переработки случаются регулярно, а от труда педагогов зависит будущее наших детей, все же следует отнести к эмоциональным и манипуляционным. Мы все в одной упряжке, наше будущее зависит от каждого из нас, и нельзя обесценивать одни профессии, отдавая должное другим. Нет ничего исключительного ни в работе с людьми, ни в степени ответственности, ни в необходимости доделывать работу сверх положенной трудовой недели, ни в выгорании, ни в зарплате, которая, увы, не успевает за доходами сферы ИТ.

Даже если учитывать региональную разницу в стоимости жизни, статистика учительских зарплат не рисует нам ужасающей картины: финансовое положение учителей во всех уездах вполне отвечает среднему уровню, а в Валгамаа и на Хийумаа реальная средняя зарплата учителей и вовсе существенно опережала среднюю по уезду ( 137 и 144 процента соответственно ). И это если не учитывать неестественного конкурентного положения Ида-Вирумаа, возникшего в результате решений правительства.

Да, во многом условия труда не удовлетворяют учителей, поскольку эта средняя зарплата предполагает переработки, но разве нам всем не приходится в последнее время очень быстро бежать, чтобы устоять на месте?

Происходящее перед нами уже которую неделю, с одной стороны, радует тем, что в Эстонии все-таки появились активные профсоюзы, с другой, заставляет задуматься о том, насколько эта не очень рациональная и ничем не оправданная в нынешних условиях забастовка обусловлена политическим заказом.

Скачок в учительских зарплатах (такой годовой рост в 24%, в принципе, не свойственен нормально функционирующим организациям) произошел при министре от «Отечества». Проблемы с госбюджетом свалились на следующего, из конкурирующей партии. То, в какой мере за нынешним недовольством (подогреть которое, увы, нетрудно – особенно с помощью контролируемой прессы) стоят политические интересы, заслуживает отдельного внимания.

Нас ждет забастовка (впрочем, кому она страшна после года учебы на карантине?). А на будущее министры получили хороший урок: если в какой-то момент повышать зарплаты бюджетникам слишком быстро, они войдут во вкус.