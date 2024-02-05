Суд запустил санацию PlusPlus Capital

Юбилей: старейшие предприятия Эстонии не боятся новых кризисов

Предприниматели, занимающиеся бизнесом более четверти века, относительно спокойно относятся к трудным временам, зная, что за каждым кризисом следует подъем. Они уже не раз переживали кризисные ситуации и извлекли из них уроки на собственной шкуре.

Предприниматели, занимающиеся бизнесом более четверти века, относительно спокойно относятся к трудным временам, зная, что за каждым кризисом следует подъем. Они уже не раз переживали кризисные ситуации и извлекли из них уроки на собственной шкуре.