Биржа

Дмитрий Фефилов

17 августа 2023 в 8:48









Эстонские инвесторы получили интрессы по облигациям без ведома эмитента

Интрессы пришли на счет только тех инвесторов, кто держал портфель с облигациями в Swedbank. Спустя неделю перевод был аннулирован. Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

В конце июля владельцы еврооблигаций PlusPlus Capital ожидали выплат купонов, однако их получили только те, чей портфель облигаций находился в Swedbank. Позднее выяснилось, что эмитент вообще не планировал никаких выплат.

31 июля прошел срок выплат купонов по еврооблигациям эстонской компании PlusPlus, занимающейся взысканием долгов. Инвесторы, чьи облигации были в Swedpank, своевременно получили полагающиеся им выплаты. Однако в тот же день эмитент PlusPlus Capital прислал инвесторам уведомление о том, что «не будет выплачивать купон, так как в настоящее время несет более высокие, чем ожидалось, расходы по реструктуризации непогашенных балтийских облигаций».