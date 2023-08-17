    Эстонские инвесторы получили интрессы по облигациям без ведома эмитента

    Интрессы пришли на счет только тех инвесторов, кто держал портфель с облигациями в Swedbank. Спустя неделю перевод был аннулирован.Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

    В конце июля владельцы еврооблигаций PlusPlus Capital ожидали выплат купонов, однако их получили только те, чей портфель облигаций находился в Swedbank. Позднее выяснилось, что эмитент вообще не планировал никаких выплат.

    31 июля прошел срок выплат купонов по еврооблигациям эстонской компании PlusPlus, занимающейся взысканием долгов. Инвесторы, чьи облигации были в Swedpank, своевременно получили полагающиеся им выплаты. Однако в тот же день эмитент PlusPlus Capital прислал инвесторам уведомление о том, что «не будет выплачивать купон, так как в настоящее время несет более высокие, чем ожидалось, расходы по реструктуризации непогашенных балтийских облигаций».

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