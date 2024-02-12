    Александр Стубб победил на президентских выборах в Финляндии

    Новый президент Финляндии Александр Стубб.Фото: Marina Takimoto

    Во втором туре президентских выборов в Финляндии победил бывший премьер-министр страны Александр Стубб. Как и его оппонент, он выступает за расширение санкций в отношении России, пишет DW.

    Согласно данным министерства юстиции Финляндии, по итогам голосования во втором туре президентских выборов, прошедшего в стране в воскресенье, 11 февраля, победу одержал кандидат от правящей Национальной коалиционной партии, бывший премьер-министр страны Александр Стубб.
    В досрочном голосовании приняли участие 70,7% избирателей, 51,6% из которых проголосовали за Стубба. За его соперника, бывшего министра иностранных дел Пекку Хаависто – независимого кандидата, поддержанного левоцентристской партией «Союз зеленых» – соответственно, отдали свои голоса 48,4% избирателей.
    Согласно законодательству Финляндии, президента избирают на 6 лет не более чем на два срока подряд. Нынешний президент страны Саули Ниинистё отбыл на посту два срока и потому в выборах участия не принимал. Стубб станет тринадцатым по счету главой северного государства. Он должен вступить в свою должность 1 марта.
    Отход Хельсинки от нейтралитета
    Финляндия с началом российского военного вторжения в Украину отошла от традиционной политики нейтралитета и баланса между Востоком и Западом. В апреле 2023 года она присоединилась к НАТО, приняла решение о размещении на своей территории американского военного контингента.
    В ноябре 2023 года Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией на фоне наплыва нелегальных мигрантов. Этот шаг поддержали оба кандидата на высший государственный пост. Кроме того, и Стубб, и Хаависто выступают за расширение санкций в отношении России.

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