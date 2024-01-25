Прогноз понижен: Swedbank ожидает рецессии в Эстонии

Вкус биржи хрустальный шарик: что 2024 год нам готовит?

В начале 2024 года мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым решили достать из чулана хрустальный шар и прикинуть, как пройдет 2024 год на американских фондовых рынках.

В начале 2024 года мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым решили достать из чулана хрустальный шар и прикинуть, как пройдет 2024 год на американских фондовых рынках.