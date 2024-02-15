Правительство ищет деньги и посматривает в сторону бизнеса и машин, зарегистрированных на фирму. Фото: Andras Kralla

Новости

Лаури Леэт

15 февраля 2024 в 12:27









Государство хочет ограничить использование OÜ и покуситься на служебные автомобили

Комментируя ограничение использования ОÜ и дополнительный доход, которыйгосударство рассчитывает из этого извлечь, министр финансов Март Вырклаэв в передаче радио Äripäev “Poliitikute töölaud” подчеркнул, что цель не в том, чтобы кому-то навредить, а в том, чтобы навести порядок в системе, и одним из способов для этого может стать регулирование использования служебных автомобилей.

По словам министра, одно из распространенных представлений, которое подтверждают и цифры, заключается в том, что использование автомобилей довольно свободно трактуется как предпринимательский расход, и у фирм часто бывают роскошные и большие автомобили. «Это может быть одним из направлений, которым можно будет заняться вместе с налогом на моторно-транспортные средства», - сформулировал министр. «Но детали мы еще уточняем», - подчеркнул он.