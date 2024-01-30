Правительство договорилось о выделении учителям 5,7 млн евро

Ляэнеметс: без соглашения о зарплате учителей не будет и других договоренностей в правительстве

Если правительство не достигнет соглашения о повышении заработной платы учителей, то не будет договоренностей и по любому другому вопросу, заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) за день до обсуждения правительством государственного бюджета.