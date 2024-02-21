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Кен Рохелаан

21 февраля 2024 в 7:03









Оказавшийся в центре скандала Metaprint нанял нового руководителя

Производство Metaprint на Суур-Сыямяэ в Таллинне. Фото: Liis Treimann

Оказавшийся в 2023 году в центре скандала из-за сотрудничества с Россией Metaprint нанял на должность нового члена правления Артема Соколова, который ранее работал в SEB Pank.

По данным Инфобанка Äripäev, Артем Соколов приступил к работе в производящем аэрозольные упаковки Metaprint в качестве члена правления в понедельник, 19 февраля. Ранее Соколов занимал должности члена правления в SEB, G4S Grupp и компании Estonian Cell. До ноября прошлого года Соколов работал в SEB, где руководил банковскими услугами для предприятий.