Компания, частично принадлежащая супругу Каи Каллас: последний рейс в Россию состоится в сентябре
Вчера стало известно, что компания Stark Logistics, доля в которой принадлежит супругу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжает осуществлять перевозки в Россию.Фото: Liis Treimann
Генеральный директор транспортной компании Stark Logistics Кристьян Крааг сообщил, что в сентябре фирма прекратит перевозки между Эстонией и Россией, пишет rus.err.ee.
«У нашего предприятия с начала войны не было ни одного клиента в России. У компании, которая занимается планированием логистики и перевозок, до сих пор есть эстонский клиент Metaprint. У него в России есть завод по производству аэрозольной упаковки, прекращение деятельности которого постоянно публично комментировалось эстонских СМИ его владельцем. Stark Logistics помогла этой компании закрыть бизнес в России, так как мы хорошо знаем клиента, ведь владелец клиента также является мажоритарным владельцем Stark Logistics», – прокомментировал Кристьян Крааг.
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