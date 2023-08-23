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dv.ee

23 августа 2023 в 11:39









Компания, частично принадлежащая супругу премьер-министра, продолжает работать с Россией

Фото: Павел Головкин/AP

Компания Stark Logistics, доля в которой принадлежит супругу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжает осуществлять перевозки в Россию, пишет ERR.

По словам ее исполнительного директора Кристьяна Краага, если до начала полномасштабного вторжения России в Украину обычным делом было осуществлять 60-70 поездок в Россию, то теперь от силы одна-две, и только для одного клиента - компании AS Metaprint, отрабатывающей старые контракты с Россией.

По словам Краага, планов прекращать осуществлять эти поездки нет, однако и сама Metaprint не заключает новых договоров с российской стороной и работает лишь по старым контрактам.

В декабре 2022 года Кая Каллас сказала в интервью Delfi (статья с сайта удалена), что ни одна госкомпания не должна вести бизнес с Россией.

24% компании Stark Logistics AS принадлежит предприятию Novaria Consult OÜ, которым владеет Халлик.