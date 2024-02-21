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Лаура Сакс

21 февраля 2024 в 13:24









«Трущобы» эстонских предпринимателей в Риге: огромные штрафы и пустые обещания

В Риге, по адресу Марияс, 6, есть здание, которое издавна принадлежало эстонцам и принадлежит им до сих пор. Много лет оно ждет ремонта. Фото: Laura Saks

В ветреный зимний день на улице Марияс в центре Риги довольно мало людей. Едут машины, идет легкий снег. Но один дом выделяется среди других.

Все дома на улице отреновированы, но не он. Так он стоит уже много лет. Грязный и ветхий дом принадлежал очень известным в Риге эстонским предпринимателям.