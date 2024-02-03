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Тармо Вирки

3 февраля 2024 в 12:24









Эстонский стартап пережил крах SVB. «Мы выжили. Это было похоже на второй день рождения».

Фото: Киур Каазик

Часть из 56 миллионов долларов, которые стартап Ready Player Me получил от инвесторов летом 2022 года, находилась на счете Silicon Valley Bank (SVB) как раз тогда, когда началось прошлогоднее массовое изъятие средств из банка.

Крах одного из крупнейших банков США SVB стал крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года. Финансовый директор Ready Player Me Павел Рубан на мероприятии FoundME в Тарту рассказал о том, как компании удалось пережить этот момент.

«Мы хранили наш капитал раунда серии B в небольшом банке и подумали, что, может, стоит вывести наши средства оттуда», – начал Рубин.

Компания обратилась за советом и получила четкий ответ: «Ответом был банк с тремя буквами. Осенью 2022 году нас подключили, и в начале 2023 года нам открыли счет».

«Буквально через несколько месяцев мы получили сообщение: ребята, возможно, вам стоит подумать о переводе денег, если у вас где-то есть другие счета. Кажется, что-то может случиться».

По словам Рубана, компании очень повезло, что она находится в Европе – из-за часовых поясов письмо с западного побережья пришло рано утром:

«У нас был целый день, чтобы придумать, что делать. И к тому моменту, когда жители США проснулись и побежали в банк, пытаясь вывести деньги из SVB, все наши средства уже были переведены. У нас там была довольно большая сумма денег».

В пятницу банк закрыл свои двери и торги на бирже были приостановлены.

«Когда мы проснулись в субботу утром – тогда еще не было известно, что активы банка выкупят в понедельник – у нас было ощущение „Мы выжили“», – признался предприниматель.

«Было много ужасных историй об основателях компаний, которые говорили: „В понедельник мы больше не сможем платить зарплаты“. Ты читаешь эти истории и думаешь: мы были так близки к этому. Это было похоже на второй день рождения», – вспоминал Рубан.