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dv.ee

23 февраля 2024 в 6:58









Строительные компании потеряли объем работ

В строительстве в прошлом году был зафиксирован спад. В то же время, например, объемы работ эстонских строительных компаний, работающих за рубежом, в прошлом году увеличились на 18% по сравнению с предыдущим. Фото: Andras Kralla

В прошлом году строительные предприятия построили в Эстонии и за рубежом на 6 процентов меньше, чем годом ранее, в постоянных ценах. Только учитывая местный строительный рынок, объем строительства уменьшился на 7 процентов, сообщает Департамент статистики.

Всего было построено на общую сумму 4,1 миллиарда евро: зданий на 2,6 миллиарда и сооружений на 1,5 миллиарда евро. По сравнению с 2022 годом строительство зданий сократилось на 11%, а сооружений (дороги, мосты, порты, магистральные трубопроводы, линии связи и электропередачи, спортивные площадки и т.д.) увеличилось на 4%, сообщает департамент.