Ryanair предупреждает: летом цены на авиабилеты резко вырастут

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
В центре внимания на этой неделе будут Балтийские биржи, где экономические результаты опубликуют как недавно зарегистрированный Infortar, так и любимец акционеров Enefit Green, Tallinna Sadam, а также несколько компаний поменьше. Кроме того, важный макроэкономический показатель поступит из США.
В центре внимания на этой неделе будут Балтийские биржи, где экономические результаты опубликуют как недавно зарегистрированный Infortar, так и любимец акционеров Enefit Green, Tallinna Sadam, а также несколько компаний поменьше. Кроме того, важный макроэкономический показатель поступит из США.