    Ryanair предупреждает: летом цены на авиабилеты резко вырастут

    Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.Фото: Alexandros Michailidis

    По словам генерального директора Ryanair Майкла О'Лири, поставки новых самолетов Boeing задерживаются, в связи с чем авиакомпании придется сократить летнее расписание полетов и поднять цены на билеты, пишет Postimees.

    О'Лири отметил, что цены на билеты, которые быстро выросли после пандемии, летом вырастут еще больше из-за нехватки самолетов: «Этим летом билеты Ryanair могут стать на десятую часть дороже»

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Инвестор Тоомас: проблески надежды для инвесторов Baltic Horizon Fund
Ryanair предупреждает: летом цены на авиабилеты резко вырастут
Эстонский грузоперевозчик попал под санкции США
Эпицентр
Спилили санкции: эстонский промышленник получает российскую древесину через Узбекистан
Компания эстонского предпринимателя Игоря Израэльяна продолжает закупать продукцию из российской древесины несмотря на санкции. Если раньше товар поставлялся из России прямиком на завод компании в Маарду, то теперь он попадает в Эстонию через Узбекистан.
Компания эстонского предпринимателя Игоря Израэльяна продолжает закупать продукцию из российской древесины несмотря на санкции. Если раньше товар поставлялся из России прямиком на завод компании в Маарду, то теперь он попадает в Эстонию через Узбекистан.
Все большие материалы
Инвестор
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
В центре внимания на этой неделе будут Балтийские биржи, где экономические результаты опубликуют как недавно зарегистрированный Infortar, так и любимец акционеров Enefit Green, Tallinna Sadam, а также несколько компаний поменьше. Кроме того, важный макроэкономический показатель поступит из США.
В центре внимания на этой неделе будут Балтийские биржи, где экономические результаты опубликуют как недавно зарегистрированный Infortar, так и любимец акционеров Enefit Green, Tallinna Sadam, а также несколько компаний поменьше. Кроме того, важный макроэкономический показатель поступит из США.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: мягкая посадка? Дудки вам!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Алар Карис: наша смелость даёт уверенность, что Эстония останется Эстонией
Без экономики нет ни социальной безопасности, ни воли к обороне, заявил президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня независимости Эстонии.
Без экономики нет ни социальной безопасности, ни воли к обороне, заявил президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня независимости Эстонии.
Все мнения
Интервью
Олле Хорм, покидающий пост руководителя Atria: «Я не думал, что это возможно»
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект