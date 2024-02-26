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dv.ee

26 февраля 2024 в 15:19









Ryanair предупреждает: летом цены на авиабилеты резко вырастут

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири. Фото: Alexandros Michailidis

По словам генерального директора Ryanair Майкла О'Лири, поставки новых самолетов Boeing задерживаются, в связи с чем авиакомпании придется сократить летнее расписание полетов и поднять цены на билеты, пишет Postimees.

О'Лири отметил, что цены на билеты, которые быстро выросли после пандемии, летом вырастут еще больше из-за нехватки самолетов: «Этим летом билеты Ryanair могут стать на десятую часть дороже»