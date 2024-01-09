Из Таллиннского аэропорта будут летать две новые авиакомпании. Что произойдет с ценами на билеты?
Вскоре из Таллиннского аэропорта начнут летать новые авиакомпании. Фото: Liis Treimann
Быстрый рост стоимости авиабилетов замедлился, но цены все равно остаются выше, чем до пандемии. Есть и хорошие новости: две новые авиакомпании начнут полеты из Таллиннского аэропорта в летнем сезоне 2024 года, и Ryanair возобновит полеты по части приостановленных в прошлом году маршрутов, пишет Postimees.
Подорожание авиабилетов, вызванное быстрым ростом спроса на поездки после пандемии, замедлилось во второй половине 2023 года. Однако пассажиры многих популярных маршрутов по-прежнему сталкиваются с тарифами, значительно превышающими уровень 2019 года.
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