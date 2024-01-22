    Авиакомпании вынуждены компенсировать климатический ущерб. Как это повлияет на стоимость билетов?

    AirBaltic пока не планирует роста цен. Фото: Renatas Repcinskas

    Евросоюз намерен обязать авиакомпании увеличить платы, направленные на компенсацию климатического ущерба. Несмотря на это, Таллиннский аэропорт не прогнозирует повышение цен на полеты из Эстонии в ближайшем будущем. Даже AirBaltic не считает реалистичным повышение цен на билеты в этом году в условиях жесткой европейской конкуренции, пишет ERR.

    На прошлой неделе Helsingin Sanomat писала, что в ближайшие годы цены на авиабилеты в Европе вырастут. Матти Кахра, старший эксперт по климату Nordea, привел три причины: торговля авиационными выбросами в ЕС ужесточится и, возможно, расширится; вступит в силу регулирование ЕС по устойчивому авиационному топливу; глобальные правила обяжут компенсировать рост выбросов.
    «Направление ясно в любом случае: авиакомпании и пассажиры будут платить за климатический ущерб больше, чем раньше», – констатирует издания, добавляя, что переход начался уже в начале этого года. Так, в этом году количество распределяемых квот на выбросы уменьшится на 25%, а в следующем году – уже на 50%.
    Хотя система торговли квотами на выброс в настоящее время применяется только к полетам в пределах экономической зоны ЕС, принятый в октябре регламент ЕС по устойчивому авиационному топливу также распространяется на дальнемагистральные рейсы.
    Член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, однако, уверил, что в ближайшем будущем перелеты из Таллинна не должны стать дороже. Он отметил, что и в зимний, и в летний сезоны этого года количество рейсов высокое и это, вероятно, повлияет на цены в более благоприятную сторону.
    «Это усиливает конкуренцию, и за счет этого замедляется рост цен. На данный момент мы видим, что цены скорее стабилизируются. Кроме того, в последнее время авиакомпании предлагают очень хорошие скидки, так что надо держать глаза открытыми», – добавил Пяргмяэ.
    По словам Пяргмяэ, ценообразование является коммерческим решением авиакомпаний и зависит от множества факторов, включая различные сборы, размер обслуживаемого рынка и рыночную конкуренцию.
    ERR также уточнил у AirBaltic, отразятся ли изменения в торговле выбросами на ценах на авиабилеты, и если да, то когда. В компании ответили, что изменения, связанные с системой торговли квотами на выбросы в авиации, будут внедряться постепенно и поэтому не повлияют на цены в ближайшее время.
    AirBaltic прогнозирует, что расходы компании будут постепенно увеличиваться в ближайшие десятилетия, но о точных цифрах говорить пока рано.

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