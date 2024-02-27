Финны продают эстонцам крупный лесной бизнес

«Атмосфера преступности». Некогда успешный производитель домов оставляет за собой пустые фирмы

Суду предстоит решить, объявлять ли о банкротстве очередной компании, производившей деревянные дома под легендарным брендом Ritsu. То, что происходит с некогда успешным производителем деревянных домов представители бывшего владельца называют «кантовательной схемой».

Суду предстоит решить, объявлять ли о банкротстве очередной компании, производившей деревянные дома под легендарным брендом Ritsu. То, что происходит с некогда успешным производителем деревянных домов представители бывшего владельца называют «кантовательной схемой».