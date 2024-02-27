    Финны продают эстонцам крупный лесной бизнес

    Metsä Forest Eesti занимается продажей лесоматериалов и древесной щепы, а также покупкой прав на вырубку растущего леса.Фото: Andras Kralla

    Принадлежащий финнам лесопромышленный концерн Metsä Group продает свой эстонский бизнес по производству древесины компании Combiwood Group.

    Дочерняя компания Metsä Group, Metsä Forest Eesti, занимается продажей лесоматериалов и древесной щепы, а также покупкой прав на вырубку растущего леса. В результате вступления сделки в силу компания полностью станет принадлежать предприятию Combiwood Group.

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