    «Не окупается». В Рапламаа закрывается мясокомбинат

    Фото: Kehtna Lihatööstus

    Рапламааский мясокомбинат Kehtna Lihatööstus объявил о прекращении деятельности, пишет Maaelu.

    По словам председателя правления Kehtna Mõisa OÜ Сийма Рийзенберга, это было не внезапное решение: «Просто не окупалось». Свою роль сыграли рост стоимости рабочей силы, подорожание сырья и снижение покупательской способности потребителей.
    «Можно сказать, что продажи снизились, но отдельная тема – это попадание товаров на полки розничных торговых сетей, – рассказал Рийзенберг. – Наши возможности не так велики, как у крупных мясных предприятий, у которых по Эстонии постоянно разъезжают несколько продавцов».
    У Kehtna Lihatööstus, будучи малой мясной промышленностью, не было возможности нанять человека, который бы занимался продажами.
    «Мы сами производили продукцию, продвигали и продавали, но это больше не окупается», – признался предприниматель, добавив, что продавать продукцию за пределами Рапламаа было очень сложно.
    Согласно уведомлению о сокращении, последний день работы завода – 28 июня. Работу потеряют четыре человека и водитель фургона. 30 апреля будет закрыт и принадлежащий Kehtna Mõis курятник. «Та же тема – не окупается», – пояснил Рийзенберг.

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