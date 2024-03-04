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Лаура Сакс

4 марта 2024 в 6:42









Двойник фирмы, не уплатившей государству почти миллион, обслуживал президентский прием

Nordic Catering очень напоминает почившую в бозе Carmen Catering.

В этом году обслуживанием приглашенных на прием у президента гостей занималась в том числе Nordic Catering, которую конкуренты считают двойником обанкротившейся из-за больших долгов Carmen Catering.

«Благодарим за возможность и доверие! Было большой честью отмечать 106-й праздничный день Эстонии!» – так пишет Nordic Catering в своем посте в Instagram. На фото – десятки членов команды.