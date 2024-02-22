Владелец йыхвиского суши-ресторана: агрегаторы доставки - молодцы, но свои курьеры выгоднее

В прошлом году Ocean Sushi был единственным в топе представителем Ида-Вирумаа.Фото: Личный архив

“Это бесконечное реинвестирование, - говорит владелец йыхвиского ресторана Ocean Sushi Максим Хан о своем бизнесе. - Всё, что мы накопили за несколько лет, мы реинвестируем в ремонт”.

В свежем Топе ресторанов, составленном Äripäev, большинство заведений - таллиннские. В нём лишь два предприятия общепита, зарегистрированные в Ида-Вирумаа - Ocean Sushi из Йыхви на 82-м месте и замыкающий топ ресторан Tulivee из волости Люганузе. В прошлом году Ocean Sushi был единственным в топе представителем Ида-Вирумаа и занимал 10-е место по Эстонии, годом ранее - 11-е.
О попадании в Топ ресторанов Äripäev и о том, что они ранее занимали в этом топе весьма высокие места, совладельцы Ocean Sushi Максим Хан и Иван Щур с удивлением узнали от корреспондента ДВ.
“Просто много работаем”, - прокомментировал это Максим Хан.
По словам Максима, он - повар, а его бизнес-партнер Иван больше сконцентрирован на административной работе. Компания Ivmala Grupp начала работать в Йыхви в 2014 году, а в 2016-м открыла второй суши-ресторан - в Раквере. В меню подавляющее большинство названий - японские, изредка встречаются блюда из других азиатских кухонь и, разве что напитки, в основном, - вполне европейские или международные.
Максим Хан объясняет выбор в пользу Японии тем, что у него самого азиатские корни, ему интересна азиатская кухня, а кроме того, до открытия собственного ресторана он много работал поваром именно с паназиатскими меню. Но если взглянуть на сферу общепита в Ида-Вирумаа в целом, Хан считает, что здесь очень важно разнообразие:
“Это вообще поднимает культуру питания. У нас пока очень мало заведений, и, к моему огромному сожалению, уровень тоже не такой сильный, как в Таллинне. Интересно, когда есть и другие заведения, они друг другу не мешают, особенно, когда у них разные направления. Мне кажется, наоборот, разные рестораны здесь как бы усиливают культуру питания, и все они от этого начинают чувствовать себя лучше. К сожалению, у нас мало перспективных ребят. Чаще всего они просто уезжают из маленьких городов и не возвращаются, поэтому, наверное, мало интересного происходит в сфере общепита, каких-то крупных открытий, интересных проектов”.
При этом, отмечает Максим, ида-вирусцы всё же стали посещать рестораны и кафе чаще - с момента открытия Ocean Sushi раза в два. В его ресторане тоже есть постоянные клиенты, а не только те, кто приходит отметить день рождения или другой праздник. В йыхвиском ресторане даже стало тесно, пришлось его перепланировать, чтобы вмещалось больше клиентов. Сейчас переделки идут в обоих ресторанах компании.
“Это бесконечное реинвестирование, - говорит Максим о своем бизнесе. - На сегодняшний день у нас идут большие ремонтные работы. Всё, что мы, грубо говоря, накопили за несколько лет, мы реинвестируем в ремонт, в мебель. Это проклятие всех общепитов - каждые 5-7 лет ты обязан полностью поменять фактически всё - от техники до стульев и напольного покрытия”.
Это вызвано и тем, что всё изнашивается, и необходимостью следовать за трендами, чтобы сохранять репутацию и лояльность клиентов.
Хотя оборот предприятия за последние годы колеблется но в целом плавно растет, в рейтинге Äripäev фирма сделала скачок после пандемии.
“На нас пандемия, в принципе, позитивно повлияла, - вспоминает Максим Хан. - Мы ее очень боялись, но суши, пицца и бургеры - это самая популярная еда для доставки. Когда все заведения, к сожалению, закрылись или посещать их нужно было со справками - в общем, было очень сложно - у нас уже была сильно развита своя услуга доставки, своими курьерами”.
По словам Максима Хана, агрегаторы вроде Bolt и Wolt дают большой толчок всей сфере общепита, благодаря им маленьким ресторанам не нужно закупать дорогую рекламу.
“Раньше тебе нужно было покупать рекламу, а когда ты только открылся, у тебя совсем нет ресурсов, это очень дорого. Реклама в виде растяжек, баннеров, каких-то коллабораций с блогерами - сейчас социальные медиа работают очень сильно… Но на сегодняшний день приложение Bolt скачано, мне кажется, у каждого второго человека. Через него тебе очень легко попасть в поле зрения потенциальных клиентов. Тебе нужно всего лишь вкусно приготовить для того, чтобы сохранить своего клиента или получить нового. Поэтому очень, очень круто, что они появились”, - говорит он.
По словам Хана, для тех, у кого была организована своя доставка, всё было несколько сложнее: курьеры в команде предполагают лишние организационные трудности. “Тебе нужно иметь автомобили, следить за ними, составлять графики курьеров. Есть в этом своя сложность, но финансово это, конечно, гораздо интереснее, чем доставлять еду через агрегатора, как Wolt, Bolt или ещё кто-то. Агрегаторы же берут с клиента за только за услугу доставки, но с ресторанов они берут большие комиссии с продаж”, - поясняют он.
На ближайшее время цель Ocean Suhsi - доделать ремонт в двух своих ресторанах, говорит Максим Хан:
“А дальше будем ставить новые цели, думать, смотреть. Сейчас очень мало времени, так как заведение требует бесконечного вовлечения. Мы работаем без выходных, каждый день по 11 часов, и всегда что-то происходит на работе, всегда нужно что-то корректировать, мониторить, участвовать во всем, что в ресторане происходит. К сожалению, трудно найти хороших специалистов в управлении ресторанам - как я и говорил, перспективные, талантливые, креативные уезжают из маленьких городов. Поэтому - только так”.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Статьи по теме
Владелец йыхвиского суши-ресторана: агрегаторы доставки - молодцы, но свои курьеры выгоднее
Строительные компании потеряли объем работ
Названы лауреаты журналистских премий за 2023 год
Эпицентр
Спилили санкции: эстонский промышленник получает российскую древесину через Узбекистан
Компания эстонского предпринимателя Игоря Израэльяна продолжает закупать продукцию из российской древесины несмотря на санкции. Если раньше товар поставлялся из России прямиком на завод компании в Маарду, то теперь он попадает в Эстонию через Узбекистан.
Компания эстонского предпринимателя Игоря Израэльяна продолжает закупать продукцию из российской древесины несмотря на санкции. Если раньше товар поставлялся из России прямиком на завод компании в Маарду, то теперь он попадает в Эстонию через Узбекистан.
Все большие материалы
Инвестор
Успеть купить до того, как подорожает в 10 раз: миллионная отметка ждет биткоин
Инвестиция в биткоины – это вложение, которое со временем будет только расти в цене, в десятки раз по сравнению с сегодняшней стоимостью. Но в краткосрочной перспективе можно ожидать коррекции и, следовательно, хорошего момента для покупки.
Инвестиция в биткоины – это вложение, которое со временем будет только расти в цене, в десятки раз по сравнению с сегодняшней стоимостью. Но в краткосрочной перспективе можно ожидать коррекции и, следовательно, хорошего момента для покупки.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Nvidia превзошла ожидания
Nvidia отчиталась о финансовых результатах за четвертый квартал и весь 2024 год, достигнув рекордных результатов по всем ключевым показателям.
Nvidia отчиталась о финансовых результатах за четвертый квартал и весь 2024 год, достигнув рекордных результатов по всем ключевым показателям.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: историческое событие. Уже и эти в прибыли!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Таави Симсон: продлим период родительского пособия – и оно станет выгодным!
Максимальный период получения родительского пособия должен быть увеличен до двух лет, а его размер проиндексирован. Это расходы, которые превращаются в доходы, - уверяет Таави Симсон в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Максимальный период получения родительского пособия должен быть увеличен до двух лет, а его размер проиндексирован. Это расходы, которые превращаются в доходы, - уверяет Таави Симсон в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Все мнения
Mнения
Таави Симсон: продлим период родительского пособия – и оно станет выгодным!
Максимальный период получения родительского пособия должен быть увеличен до двух лет, а его размер проиндексирован. Это расходы, которые превращаются в доходы, - уверяет Таави Симсон в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Максимальный период получения родительского пособия должен быть увеличен до двух лет, а его размер проиндексирован. Это расходы, которые превращаются в доходы, - уверяет Таави Симсон в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Все мнения
Интервью
Семья из США запустила пивной бизнес в Эстонии: «Мы верим в эту страну, здесь есть все, что мы искали»
Семейная пара, Симона Херон и Стивен Форест Браун, переехала из Нью-Йорка в Таллинн в 2022 году и запустила здесь свой бизнес: магазин и бар с импортным крафтовым пивом в квартале Noblessner. Сейчас фирма вышла на самоокупаемость, и американские предприниматели, несмотря на кризис, верят в перспективы Эстонии.
Семейная пара, Симона Херон и Стивен Форест Браун, переехала из Нью-Йорка в Таллинн в 2022 году и запустила здесь свой бизнес: магазин и бар с импортным крафтовым пивом в квартале Noblessner. Сейчас фирма вышла на самоокупаемость, и американские предприниматели, несмотря на кризис, верят в перспективы Эстонии.
Все Интервью
Интервью
Семья из США запустила пивной бизнес в Эстонии: «Мы верим в эту страну, здесь есть все, что мы искали»
Семейная пара, Симона Херон и Стивен Форест Браун, переехала из Нью-Йорка в Таллинн в 2022 году и запустила здесь свой бизнес: магазин и бар с импортным крафтовым пивом в квартале Noblessner. Сейчас фирма вышла на самоокупаемость, и американские предприниматели, несмотря на кризис, верят в перспективы Эстонии.
Семейная пара, Симона Херон и Стивен Форест Браун, переехала из Нью-Йорка в Таллинн в 2022 году и запустила здесь свой бизнес: магазин и бар с импортным крафтовым пивом в квартале Noblessner. Сейчас фирма вышла на самоокупаемость, и американские предприниматели, несмотря на кризис, верят в перспективы Эстонии.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект