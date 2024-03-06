    В 2024 году зарплаты в Эстонии будут расти медленнее, чем прежде

    Школа Тонди в Таллинне. Значительную роль в повышении зарплат в прошлом году сыграл рост зарплат бюджетников и учителей.Фото: Liis Treimann

    Аналитики прогнозируют, что заработная плата, которая в прошлом году выросла почти на 11%, снова будет повышаться в этом году, но уже не такими стремительными темпами.

    «Основное повышение заработной платы уже позади, но зарплаты продолжают расти. Две трети прошлогоднего повышения пришлось на первое полугодие и только треть на второе, это показывает, насколько замедлился рост заработной платы», – полагает аналитик Luminor Ленно Уускюла.

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