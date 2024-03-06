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6 марта 2024 в 7:49









Средняя зарплата в Эстонии превысила 1900 евро

Самой высокой месячная брутто-зарплата была в Харьюском уезде. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата в четвертом квартале 2023 года составила 1904 евро, что на 9,7% больше, чем в тот же период прошлого года.

Средняя месячная брутто-зарплата за весь 2023 год составила 1832 евро, что на 11,3% больше по сравнению с месячной брутто-зарплатой 2022 года. Медианная зарплата составила в четвертом квартале 2023 года 1578 евро, в целом за весь 2023 год – 1501 евро.