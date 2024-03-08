Имущество фирмы палдиского магната, подозреваемой в обходе санкций, осталось под арестом

Алексей Чулец в 2010 году. Фото: Andras Kralla

Госсуд оставил в силе решение, согласно которому имущество компании NT Bunkering, занимающейся продажей топлива, остается под арестом. Фирма не может распоряжаться деньгами на своем счете и пользоваться автомобилем Porsche за 100 тысяч евро.

Прокуратура подозревает предприятие NT Bunkering, принадлежащее известному палдискому предпринимателю Алексею Чульцу, в обходе санкций: а именно в том, что в сентябре 2022 года фирма закупила 12 тонн российского топлива, подделала документы и на таможне выдала товар за казахский. В июне 2023 года в NT Bunkering и помещениях фирм того же концерна был проведен обыск. Сейчас дело находится в стадии досудебного производства, то есть NT Bunkering все еще находится в статусе подозреваемого.

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