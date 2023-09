Человек в высоком замке: успех и падение Алексея Чульца

ДВ рассказывают, как хозяин Северного порта Палдиски Алексей Чулец пришел к успеху в бизнесе и добился власти в приморском городе, но потерял большую часть состояния, сделав ставку на Россию.

«Даже не пытайтесь! Безнадежное дело», – отвечает охранник офиса Алексея Чульца в центре Таллинна на вопрос, можно ли попасть на встречу с бизнесменом. Мрачное готическое здание, оплетенное плющом, на улице Тынисмяги, 7 в просторечии называют «замком». Здесь расположены штаб-квартиры Северного порта Палдиски и топливной фирмы Saurix Petroleum – обе этих компании принадлежат Чульцу. Само здание в собственности OÜ Altoona, тоже входящего в его группу фирм. Но добиться встречи с хозяином невозможно. Телефон предпринимателя не отвечает, попытки договориться об интервью через сотрудников и приближенного к бизнесмену секретаря Северного порта тоже безуспешны. Даже коллеги по отрасли предпочитают воздерживаться от комментариев в адрес магната из Палдиски.

Алексей Чулец, прежде входивший в ТОП 50 самых состоятельных людей Эстонии, прославившийся огромной виллой в Виймси и скандальным триумфом на муниципальных выборах 2009 года, предпочитает оставаться в тени. Активы бизнесмена в последние годы потеряли значительную часть стоимости, очередной удар по хозяину портовых и логистических компаний нанесли санкции против России и Беларуси. В одной из компаний бизнесмена проводились обыски, после чего она остановила бизнес.

В декабре 2022 года вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти, а в феврале – нефтепродуктов. За следующие несколько кварталов бункеровочная фирма NT Bunkering AS, совладельцем которой является Алексей Чулец, свернула работу. Ее оборот за год упал в 362 раза: с 67 млн евро во втором квартале 2022 года до 185 000 евро за тот же период 2023-го. Член правления NT Bunkering Алексей Мюрисеп подтвердил «Деловым ведомостям» прекращение бизнеса. «Все закончилось», – констатировал управляющий. По его словам, санкции сделали ведение дел невозможным.

На вопрос о том, были ли Россия и Беларусь ключевыми партнерами для фирмы, ее руководитель отвечает неуверенно: «Да... Нет! Наше ключевое направление – местный и международный рынок. А сорсинг (источник, внешнее привлечение ресурсов – прим. ДВ) был да, из восточных краев». AS NT Bunkering принадлежит к группе с материнской компанией Baltic Sea Bunkering OÜ. Мюрисеп подтвердил, что и другие компании группы пострадали от ограничений.

«Мы родились в этот мир таким, каким он есть. Не мы его создали, – философски вздыхал он. – Тут ничего не изменишь. Закон есть закон, его нужно соблюдать».

Baltic Sea Bunkering OÜ принадлежит Алексею Чульцу, а также его давнему партнеру, российскому бизнесмену, гражданину Мальты Сергею Пастерсу. Управляющий NT Bunkering Алексей Мюрисеп также член правления материнской компании всей группы. В объединение фирм Чульца-Пастерса, кроме NT Bunkering, входят Северный порт Палдиски (Paldiski Sadamate AS), топливная фирма Saurix Petroleum AS, логистическая Merktrans AS и ряд других компаний.