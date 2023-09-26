Алексей Чулец – влиятельный бизнесмен и совладелец Северного порта Палдиски предпочитает не общаться с прессой, оставаясь в тени. Долгие годы он правил своей бизнес-группой из «замка» на улице Тынисмяги. Фото: Алена Ценно

Эпицентр

Алексей Шишкин

27 сентября 2023 в 6:37

Человек в высоком замке: успех и падение Алексея Чульца

ДВ рассказывают, как хозяин Северного порта Палдиски Алексей Чулец пришел к успеху в бизнесе и добился власти в приморском городе, но потерял большую часть состояния, сделав ставку на Россию.

«Даже не пытайтесь! Безнадежное дело», – отвечает охранник офиса Алексея Чульца в центре Таллинна на вопрос, можно ли попасть на встречу с бизнесменом. Мрачное готическое здание, оплетенное плющом, на улице Тынисмяги, 7 в просторечии называют «замком». Здесь расположены штаб-квартиры Северного порта Палдиски и топливной фирмы Saurix Petroleum – обе этих компании принадлежат Чульцу. Само здание в собственности OÜ Altoona, тоже входящего в его группу фирм. Но добиться встречи с хозяином невозможно. Телефон предпринимателя не отвечает, попытки договориться об интервью через сотрудников и приближенного к бизнесмену секретаря Северного порта тоже безуспешны. Даже коллеги по отрасли предпочитают воздерживаться от комментариев в адрес магната из Палдиски.

Алексей Чулец, прежде входивший в ТОП 50 самых состоятельных людей Эстонии, прославившийся огромной виллой в Виймси и скандальным триумфом на муниципальных выборах 2009 года, предпочитает оставаться в тени. Активы бизнесмена в последние годы потеряли значительную часть стоимости, очередной удар по хозяину портовых и логистических компаний нанесли санкции против России и Беларуси. В одной из компаний бизнесмена проводились обыски, после чего она остановила бизнес.

Мир какой он есть

В декабре 2022 года вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти, а в феврале – нефтепродуктов. За следующие несколько кварталов бункеровочная фирма NT Bunkering AS, совладельцем которой является Алексей Чулец, свернула работу. Ее оборот за год упал в 362 раза: с 67 млн евро во втором квартале 2022 года до 185 000 евро за тот же период 2023-го. Член правления NT Bunkering Алексей Мюрисеп подтвердил «Деловым ведомостям» прекращение бизнеса. «Все закончилось», – констатировал управляющий. По его словам, санкции сделали ведение дел невозможным.

На вопрос о том, были ли Россия и Беларусь ключевыми партнерами для фирмы, ее руководитель отвечает неуверенно: «Да... Нет! Наше ключевое направление – местный и международный рынок. А сорсинг (источник, внешнее привлечение ресурсов – прим. ДВ) был да, из восточных краев». AS NT Bunkering принадлежит к группе с материнской компанией Baltic Sea Bunkering OÜ. Мюрисеп подтвердил, что и другие компании группы пострадали от ограничений.

«Мы родились в этот мир таким, каким он есть. Не мы его создали, – философски вздыхал он. – Тут ничего не изменишь. Закон есть закон, его нужно соблюдать».

Baltic Sea Bunkering OÜ принадлежит Алексею Чульцу, а также его давнему партнеру, российскому бизнесмену, гражданину Мальты Сергею Пастерсу. Управляющий NT Bunkering Алексей Мюрисеп также член правления материнской компании всей группы. В объединение фирм Чульца-Пастерса, кроме NT Bunkering, входят Северный порт Палдиски (Paldiski Sadamate AS), топливная фирма Saurix Petroleum AS, логистическая Merktrans AS и ряд других компаний.

Обыски КаПо

6 июня сотрудники КаПо провели обыск в офисе NT Bunkering. Фирму заподозрили в двух преступлениях – нарушении международных санкций и подлоге документов. По информации эстонской прокуратуры, в сентябре прошлого года бункеровочная компания ввезла из России около 12 500 тонн мазута, импорт которого запрещен. По бумагам, поданным в Налогово-таможенный департамент, топливо было произведено в Казахстане и ехало через РФ транзитом. Но при проверке возникло подозрение, что казахстанская экспортная декларация, а значит, и прочие документы, которые должны были подтвердить происхождение товара, могут быть поддельными.

Baltic Sea Bunkering OÜ в 2016 году выиграла рейтинг ТОП 100 самых успешных компаний Эстонии (по результатам за 2015 год). На фото Алексей Мюрисеп на балу ТОП 100 Фото: Raul Mee

По словам прокурора, разбирательство может затянуться надолго, пока обвинений никому из руководства фирмы-бункеровщика не предъявлено. Из офиса NT Bunkering при обыске изъяли массу бумаг и прочих носителей информации, изучение которых займет много времени, рассказала прокурор Пыхьяской районной прокуратуры Лили Сандел, ведущая производство.

«Это беспредел, – комментировал в свою очередь обыски Алексей Мюрисеп. – Пункт А: если КаПо что-то делает, это их внутреннее дело, об этом никто не должен говорить. Б: есть более гуманные способы, если кто-то хочет что-то спросить, для этого есть телефон». По словам управляющего NT Bunkering, он связан правилами о неразглашении со стороны прокуратуры, а потому дополнительной информации о ходе разбирательства в августе, когда разговаривал с ДВ, дать не мог.

Старые знакомства в Беларуси

Разбирательство, которое сейчас ведет эстонская прокуратура – не первый случай, когда имя Алексея Чульца упоминается в связи с попытками обхода санкций, наложенных на Россию и Беларусь.

В начале февраля 2022 года белорусское независимое СМИ Belsat, а также re: baltica и Delfi опубликовали расследование, согласно которому, компания Чульца Merktrans AS помогала обходить европейские санкции белорусскому олигарху Николаю Воробью, находящемуся в ограничительных списках еще с 2020 года. Якобы, компании предпринимателя ввозили в ЕС мазут с предприятий Воробья, подтасовывая таможенные коды. Сам Чулец настаивал тогда, что после наложения санкций на Воробья дел с ним не вел.

При этом «Украинская правда», отслеживающая перемещения самолетов российских и белорусских бизнесменов под санкциями, обнаружила , что 20 марта 2023 года самолет Embraer Legacy, принадлежащий Николаю Воробью, вылетел из Таллинна в Женеву. Одним из пассажиров на борту воздушного судна был Алексей Чулец. Ранее этим же самолетом летали украинские политики Тарас Козак и Ренат Кузьмин. Козак – народный депутат запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» и близкий соратник кума Путина Виктора Медведчука.

С «интересами Воробья» российское издание РБК также связывало, со ссылкой на собственные источники, компанию Чульца NT Marine, в 2019 году занимавшуюся экспортом российского каменного угля в Украину.

Магнат из Палдиски

Алексей Чулец родился в 1960 году и уже к началу 90-х выстроил в Эстонии нефтетранзитный бизнес, возглавив топливную компанию AS Infast, ставшую дилером British Petroleum в Эстонии.

Вырезка из газеты Päevaleht c публикацией, посвященной Алексею Чульцу и его бизнесу. Фото: Päevaleht

Тогда же в адрес бизнесмена прозвучали первые подозрения в нарушении закона. В феврале 1993 года газета Päevaleht написала о возможной связи компании Infast со сделками по перепродаже немецкой нефти, предоставленной Эстонии в качестве гуманитарной помощи, в Швецию. Топливо якобы экспортировали под видом азербайджанского. Тогда предприниматель категорически опровергал участие своей фирмы в каких-либо незаконных операциях.

Со временем сфера интересов Чульца существенно расширилась. Кроме импорта и перепродажи топлива, компании бизнесмена стали заниматься бункеровкой, морской логистикой, сухопутными перевозками, недвижимостью. Долгое время ключевые бизнесы группы велись через компанию CNP Investments NV, зарегистрированную на голландских Антильских островах. В СМИ ее связывали с крупным российским бизнесменом (на 2022 год – первая строчка списка российского Forbes), собственником Новолипецкого металлургического комбината Владимиром Лисиным, который в 2000-х среди прочего владел и портом Усть-Луга на западе Ленинградской области, конкурировавшим с гаванями Эстонии.

В 2018 году в Эстонии вступило в действие требование регистрации истинных выгодополучателей. Для CNP Investments NV ими оказался не Лисин, а сам Алексей Чулец и его многолетний деловой партнер из России, гражданин Мальты Сергей Пастерс. При этом сотрудничество с Лисиным в эстонском офисе группы не отрицали – Алексей Мюрисеп говорил еженедельнику «День за Днем», что с Лисиным сотрудничают, но это не касается порта. Источники Äripäev относили момент «развода» между Лисиным и Чульцом к 2009 году. В 2019 году компании, которыми владели из антильского офшора, были перерегистрированы на Baltic Sea Bunkering OÜ.

Схема бизнес-группы Baltic Sea Bunkering OÜ, принадлежащей бизнесменам Алексею Чульцу и Сергею Пастерсу. Фото: infopank.ee

В начале 2000-х Алексей Чулец регулярно входил в ТОП 50 самых состоятельных людей Эстонии. К 2011 году он поднялся до 34 места в рейтинге богачей Äripäev.

Коридор в Россию

Важной составляющей успеха Чульца была торговля между Эстонией и Россией. Когда в 2013 году Налогово-таможенный департамент Эстонии и таможенные органы РФ договорились о запуске в тестовом режиме так называемого «зеленого коридора» для товаров, т.е. пропуска их через границу в упрощенном режиме, первой им воспользовалось еще одно предприятие Чульца – компания Palsteve OÜ, поставлявшая восточным соседям автомобили Mercedes-Benz.

Тягач с автомобилями Mercedes-Benz следует из порта Палдиски к российской границе, 2013 год. Фото: Raul Mee, Andres Haabu

К 2014 году личное состояние Чульца оценивалось в 49,3 млн евро, тогда он занимал 45 строчку среди эстонских богачей. Однако уже вскоре на фоне аннексии Крыма Эстония вместо расширения торговых и политических связей с Россией взяла курс на их сворачивание.

С охлаждением отношений между Таллинном и Москвой совпало и сокращение активов Чульца. К 2020 году, по подсчетам Äripäev, стоимость его компаний снизилась более чем на треть и оценивалась в 26,9 млн евро, что соответствовало 187 месту в рейтинге Äripäev. В следующем, 2021 году, он не попал даже в ТОП 240 богатейших людей Эстонии, а в 2022 выпал и из ТОП 500.

Еще раньше проблемы наметились у одного из ключевых элементов бизнеса Чульца – Северного порта Палдиски. С 2008 года гавань функционировала в убыток. На плаву порт держался благодаря накачиванию кредитными деньгами из материнской офшорной компании CNP Investment N.V. и CNP Financing B.V., еще одной фирмы, зарегистрированной на Нидерландских Антильских островах.

Взять город в свои руки

«В Северный порт каждый год вливались миллионы и миллионы каких-то денег со стороны. Зачем содержать какой-то проект, который экономически себя никогда не оправдывает?» – недоумевает бывший мэр Палдиски и политический конкурент Яан Мельдер.

«Я не думаю, что Чулец или Мюрисеп такие идиоты, что им некуда деньги ставить, и только туда лить. Для меня Северный порт сегодня кажется зоной риска – куда русский военный корабль может за 10 минут прийти из нейтральных вод», – делится он опасениями.

Яан Мельдер работал в структурах городского управления Палдиски с 1994 по 2009 год. В конце 2013 года он был признан виновным в незаконном присвоении городского имущества. В том же году Мельдер проиграл выборы в городское собрание и ушел из политики. Сейчас бывший чиновник входит в правление Эстонского хоккейного союза.

Мельдер – давний недруг Чульца. В 2009 году предприниматель решил проявить себя как политик: под знаменем избирательного блока «Единый Палдиски» Алексей Чулец вступил в борьбу за власть с Мельдером. Одновременно на влияние в портовом поселении претендовал и союз Uus Laine, связанный с топливным бизнесменом Хейти Хяэлем. На просьбу ДВ рассказать об опыте взаимодействия с Чульцом Хяэль передал, что у него такого опыта нет и пересечений между двумя местными воротилами не было.

Те выборы в Палдиски запомнились грязной игрой. Перед голосованием бывший начальник эстонской полиции и тогдашний член правления Северного порта Роберт Антропов, представлявший интересы Чульца, и Ян Мельдер наперегонки друг с другом регистрировали новых «жителей» города для того, чтобы получить больше лояльных избирателей. В итоге союзы Чульца и Хяэля завалили политического тяжеловеса Мельдера, взяв под контроль городское собрание. Сам Чулец был избран первым номером от блока «Единый Палдиски», но тут же покинул собрание. Всего «его» коалиция получила 6 из 30 мест. При этом политические обозреватели стали говорить о бизнесмене уже как о «хозяине города».

Бывший мэр Палдиски Яан Мельдер (в центре) на газовом форуме в 2013 году, слева – предприниматель Хейти Хяэль. Фото: Andras Kralla

Мельдера с Чульцом познакомил в 2005 году еще один влиятельный партнер Чульца – бывший владелец газеты «Молодежь Эстонии», в ту пору член правления Paldiski Sadamate Игорь Савенков. По словам Мельдера, в дальнейшем пути Савенкова и Чульца разошлись. «Развод у них был некрасивым, но я не слышал, чтобы с Чульцом кто-то расстался красиво», – вспоминает Мельдер.

Сам бывший мэр говорит, что взаимодействовал с хозяином Северного пора только как чиновник с крупным предпринимателем из подведомственного ему города. По версии Мельдера, порт без разрешения захватывал муниципальные земли и возводил несогласованные постройки. По словам бывшего мэра, к 2008-2009 году у фирм Чульца накопились судебные долги по штрафам перед городом, это и привело в итоге к жаркому противостоянию на очередных выборах. Мельдер считает, что в голосование структуры Чульца вложили миллионы евро, дабы отстоять интересы своего бизнеса.

После смены власти в Палдиски бизнесмену действительно удалось расширить территорию порта. Инициативная группа «Выход к морю» до сих пор пытается добиться от Paldiski Sadamate, чтобы компания открыла для горожан выход к морю в центре города, который она заблокировала.

Мельдера не удивляет, что бизнесмен мало появляется в публичном поле – на его памяти бизнес Чульца всегда был малопрозрачным. «Я помню, что одна из его фирм была зарегистрирована в однокомнатной квартире в Маарду. Все эти финансовые дела, которые через офшоры велись... даже дом его, который построен в Виймси, был оформлен на фирмы, а он вроде как "арендатор". Будто за дураков держит». По словам Мельдера, скрытность была отличительной чертой Чульца и во времена их знакомства.

Еще один замок

Дом Чульца в Виймси в 2009 году стал одной из тем пересудов среди таллиннских предпринимателей. «Деловые ведомости» тогда писали, что Чулец «выводит культуру богачей Эстонии на новый уровень».

Тогда по заказу предпринимателя в Виймси была сооружена вилла площадью около 1800 квадратных метров, один из самых крупных частных домов страны. Газета Eesti Ekspress рассказывала о ходившей в бизнес-кругах Таллинна легенде: бизнесмен якобы предложил подряд на особняк шведскому строительному концерну NCC, но тот отверг предложение, сославшись на то, что не берет малые частные заказы. Однако, взглянув на чертежи здания, размером с 30-квартирный дом, скандинавские строители передумали.

Сейчас грандиозное здание на участке площадью больше 8000 квадратных метров у берега моря принадлежит Елене Скворцовой, члену правления компании Altoona OÜ, входящей в группу Чульца-Пастерса Baltic Sea Bunkering. Это та же компания, на которую записан и конторский «замок» в центре Таллинна. В пользу Чульца оформлено личное бессрочное право пользования домом.

Добрый хозяин

Строительство особняка в Виймси и выборы в Палдиски привлекли в 2009 году к предпринимателю большое внимание, на время развеяв его непубличный образ. Среди тех, кто лично познакомился с Чульцом именно тогда, был и Николай Зайцев из Палдиски, ныне пенсионер, автор книг «Начало», «Исцеление» и ряда других.

Именно тогда ему, активному горожанину, предложили встретиться с владельцем Северного порта, «человеком, от которого многое зависит» и поучаствовать в избирательной кампании. Встреча состоялась в «замке» Чульца на Тынисмяги.

«Замок» Алексея Чульца на улице Тынисмяги, 7. Фото: Andras Kralla

Зайцев вспоминает, что в ту пору остался без работы, и Чулец, сделав всего один звонок, устроил его в охрану порта. А в качестве ответной любезности сам Николай вошел в избирательный список, представляющий интересы бизнесмена. При этом Зайцев с улыбкой вспоминает, что Яан Мельдер позвонил ему с предложением поучаствовать в выборах на его стороне всего на несколько часов позже.

«Первое впечатление о Чульце – очень открытый и доброжелательный человек. Он сразу спросил, есть ли какие-то просьбы, проблемы, мы поговорили... Он готов делиться, говорить на отвлеченные от бизнеса темы. О чем-то житейском, он с интересом выслушивает», – вспоминает свое общение с магнатом Зайцев.

В дальнейшем он, уже как «член команды» Северного порта, несколько раз обращался к Чульцу с небольшими просьбами, например, помочь с деньгами на лекарства или на поездку детей на отдых. Издание первой книги Зайцева «Начало» тоже спонсировал хозяин Северного порта. По его словам, Чулец, по необходимости, лично оказывал поддержку и другим работникам порта, в том числе после того, как они покидали коллектив. «Мне понравилось, что он сказал: "Я никогда не забываю, кто мне сделал добро, но никогда не забываю, и кто меня предал"», – цитирует Зайцев Чульца.

Мне понравилось, что он сказал: «Я никогда не забываю, кто мне сделал добро, но никогда не забываю, и кто меня предал». Николай Зайцев пенсионер, работал на Алексея Чульца с 2009 по 2023 год

Другие жители города тоже вспоминают Чульца как местного благотворителя. Он спонсировал проходящие в городе концерты, праздники и толоки, за свой счет благоустраивал территории рядом с детскими садами, покупал инвентарь для спортучреждений и даже мостил улицы; поддерживал местных ветеранов-подводников, военных пенсионеров. Перед муниципальными выборами 2013 года в Палдиски газета «День за днем» иронически писала о Чульце как о «любимце всех палдиских пенсионерок».

Зайцев в фирмах бизнесмена проработал до мая 2023, когда попал под сокращения. «Я задал только один вопрос – Алексей об этом знает? В отделе кадров ответили "знает", и все – вопросов нет (решение окончательное)», – рассказывает он.

Жизнь еще теплится?

22 сентября Äripäev стало известно, что группа Чульца-Пастерса планирует масштабные сокращения. Как сообщили изданию в Кассе по безработице, управляющая Северным портом компания Paldiski Sadamate AS уведомила о сокращении 43 сотрудников. Palsteve OÜ, занимающаяся погрузкой и разгрузкой товара в той же гавани, увольняет 28 сотрудников. Все сокращаемые специалисты работали в сегменте грузовых перевозок. Это почти половина от общего числа сотрудников, работающих в двух фирмах. Причину управляющий компаниями Чульца Алексей Мюрисеп назвать отказался. По данным ДВ, это уже не первая волна сокращений в порту.

Северный порт Палдиски Фото: Andras Kralla

Ранее Мюрисеп говорил ДВ, что оборот группы снизился не только на фоне санкций, но и по причине кризиса эстонского экспорта: «У нас были очень хорошие клиенты, которые делали модульные деревянные дома, и этот экспорт, к сожалению, очень упал».

Присмотревшись к отчетности фирм группы можно обнаружить, что не у всех из них есть проблемы. Например, оборот топливной Saurix Petroleum во втором квартале 2023 года составил 3,1 млн евро – это меньше чем в рекордном 2022 году, но больше, чем в довоенном 2021-м.

Неплохо, на первый взгляд, чувствует себя и известная логистическая компания Merktrans, принадлежащая к той же группе. После существенного падения оборота в 2022 году во втором квартале этого года ее оборот снова подрос по сравнению с квартальными результатами годичной давности.

По словам члена правления Baltic Sea Bunkering Алексея Мюрисепа, летом 2023 года группа, потерявшая источники ресурсов в России и Беларуси, искала новых партнеров, чтобы загрузить свои мощности, и рассматривала разные варианты. «Ну, перво-наперво, наверное, вооруженные силы НАТО. Это я, например, вам говорю. Не знаю... ищем, думаем», – говорил Мюрисеп.