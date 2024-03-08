    Статистика туризма: зарубежных гостей стало больше, местные жители путешествуют реже

    В январе больше всего туристов прибыло из Финляндии (более 24 000) и Латвии (около 16 000 человек). Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

    По данным Департамента статистики, в январе 2024 года в предприятиях по размещению остановилось около 194 000 туристов, что на 1% меньше, чем в том же месяце годом ранее. Количество местных туристов сократилось, при этом количество зарубежных туристов увеличилось.

    По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в январе в предприятиях по размещению Эстонии остановилось более 83 000 зарубежных и около 111 000 местных туристов: «По сравнению с январем прошлого года зарубежных туристов было на 1% больше, но все же на 35% меньше, чем непосредственно перед кризисом в январе 2020 года. Количество зарубежных туристов в предприятиях по размещению было сопоставимо с январем 2011 года. Количество местных туристов было на 3% ниже рекордного показателя в январе прошлого года».

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