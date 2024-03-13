    Закон об автоналоге может противоречить правилам ЕС

    Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann

    Выяснилось, что Еврокомиссия может не утвердить законопроект об автоналоге, поскольку регистрационный сбор за автомобиль может нарушить одно из основных требований Евросоюза – свободу передвижения товаров, пишет rus.err.ee.

    Законопроект может не понравиться Еврокомиссии из-за того, что в большинстве государств уже взимается регистрационный сбор. Таким образом, возникают препятствия для свободного оборота товаров. Еврокомиссия должна дать свой ответ к маю, и в минфине уже думают об альтернативных решениях.
    «Если законопроект не будет соответствовать европейским требованиям, то какие варианты мы имеем? Например, ввести регистрационный сбор для всех автомобилей, которые уже находятся в эстонском авторегистре, как это было предусмотрено, когда законопроект только разрабатывался. Или отказаться от него вообще. Если отказаться, то что это будет означать для бюджета. Мы хотим предложить политикам альтернативные решения, чтобы они могли выбрать», – сказала вице-канцлер Министерства финансов Эвелин Лийвамяги.

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