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Пилле Иваск

1 апреля 2024 в 9:33









Основатель юридической фирмы продал свою долю: «Я вышел на пенсию!»

Денис Пискунов Фото: Лийз Трейманн

Денис Пискунов, один из основателей юридической фирмы Magnusson Law, продал свою долю в компании.

По словам Пискунова, его 20% акций выкупили другие акционеры Magnusson. При этом сам он решил уйти на пенсию в 40 лет. «Работа юриста такова, что 40 – последний момент, чтобы остаться нормальным!»

Пискунов прекратил юридическую практику год назад: «Я на пенсии!» В настоящее время он числится штатным юристом в Magnusson.