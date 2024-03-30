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Кристьян Кург

30 марта 2024 в 13:13









Число сообщений о нарушении санкций против России выросло

«Усложнение схем сокрытия конечного бенефициара явно свидетельствуют об уклонении от финансовых санкций, установленных Европейским Союзом» , считает заместитель руководителя Бюро данных по отмыванию денег Лаура Аус. Фото: Бюро данных по отмыванию денег

В прошлом году Бюро данных по отмыванию денег (RAB) получило в 2,5 раза больше сообщений о подозрениях в обходе санкций. Отчеты в основном касаются стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС.

В 2022 году, RAB получило 281 сообщение об отклонении транзакций или замораживании активов, когда выяснилось, что за транзакцией или активом стояло лицо, находящееся под санкциями. За девять месяцев прошлого года таких сообщений было 76. Эти случаи в основном связаны с компаниями, которые экспортировали химикаты, необходимые для производства удобрений.