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dv.ee

3 ноября 2023 в 14:47









Суд: Департамент полиции безопасности нарушил права Bigbank

Предприниматель Парвел Пруунсильд. Фото: Andras Kralla

Во время обыска, организованного в Bigbank в октябре, Полиция безопасности получила ключ восстановления, который позволил получить доступ к зашифрованным данным в ноутбуке предпринимателя Парвела Пруунсильда, однако Тартуский уездный суд признал эту деятельность незаконной, сообщил представляющий интересы Пруунсильда присяжный адвокат Пауль Керес, пишет rus.err.ee.

Напомним, в мае нынешнего года Полиция безопасности (КаПо) задержала Парвела Пруунсильда и предъявила ему подозрение в подстрекательстве к нарушению ограничений на использование служебных полномочий.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Герда Раудсеппа, во время обыска весной у Пруунсильда был изъят его ноутбук, в котором прокуратура надеялась найти улики. Однако все данные на ноутбуке были зашифрованы, а ключ к ним находился в распоряжении Bigbank.

КаПо обратилась в Bigbank с запросом предоставить ключ от компьютера Пруунсильда, однако банк отказался это сделать, ссылаясь на обязанность сохранения банковской тайны.

В ответ представители прокуратуры разъяснили руководству банка, что обязанность по сохранению банковской тайны распространяется в том числе и на следственные органы, и на прокуратуру.

Bigbank на это никак не отреагировал и даже подал жалобу на действия сотрудников Полиции безопасности, которую позже отклонили как Лыунаская окружная прокуратура, так и Государственная прокуратура, однако Bigbank подал апелляцию.

Прокуратура не хотела, чтобы предварительное расследование необоснованно затягивалось, а потому запросила у суда разрешение на новый обыск в помещениях Bigbank. В ходе обыска сотрудникам КаПо удалось обнаружить необходимый криптоключ.

Во вторник Тартуский уездный суд вынес постановление, которым удовлетворил жалобу представителя Bigbank и установил, что Департамент полиции безопасности нарушил права Bigbank.

Между тем прокуратура и защита расходятся во мнениях относительно толкования решения Тартуского уездного суда. Представляющий Пруунсильда присяжный адвокат Пауль Керес заявил, что, поскольку окружной суд признал, что получение ключа восстановления было незаконным, все материалы, которые Полиция безопасности хотела найти на компьютере Парвела Пруунсильда, утекут в песок.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Герд Раудсепп заявил, что выводы защиты ошибочны: «Департамент полиции безопасности получил криптоключ во время санкционированного судом обыска, поэтому криптоключ был получен законным путем».