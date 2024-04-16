    Продажа мызы Маарду затянулась на девять лет, цену снизили на треть

    Мыза Маарду уже более 30 лет принадлежит Банку Эстонии.Фото: Meeli Küttim

    Банк Эстонии, который почти десять лет пытается продать мызу Маарду, организует аукцион, при этом снизив первоначальную цену почти на треть.

    Центральный банк годами намеревался продать усадебный комплекс по цене в 1,49 млн евро, но теперь снизил стартовую цену аукциона до 1,05 млн евро.

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