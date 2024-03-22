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Алексей Шишкин

22 марта 2024 в 11:10









Дело Porto Franco – удачный повод к окончательному решению центристского вопроса

Журналист ДВ Алексей Шишкин Фото: Лийз Трейманн

Для оппозиции в Таллинне новое решение по делу Porto Franco стало удобным поводом, чтобы сковырнуть власть центристов, а для Партии реформ – еще и перевести стрелки на политического конкурента после скандала в минюсте, считает журналист ДВ Алексей Шишкин.

В середине недели Таллиннский окружной суд отменил оправдательный приговор предыдущей инстанции по делу Porto Franco и вынес новое решение, признав Хиллара Тедера, бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и Центристскую партию виновными в торговле влиянием. В этот момент казалось, что ключевым теперь станет вопрос о том, устоит ли приговор при дальнейшем рассмотрении в Государственном суде. В том, что прокурор в октябре 2023 года не был удовлетворен приговором , секрета не было, юридический процесс шел своим чередом, приближаясь к финальной точке в виде высшей инстанции.

Но оппозиция в таллиннском городском собрании решила использовать уже нынешний приговор для окончательного решения центристского вопроса.

В том, что фракции реформистов, отечественников, Eesti 200 и EKRE жаждут крови таллиннского мэра, секрета не было. «Я хочу голову Кылварта и я хочу его работу!» – прямо заявлял лидер белок в горсобрании Пяртель-Пеэтер Пере в начале марта. В ту же логику укладывается раз за разом возвращавшийся в повестку Тоомпеа вопрос о лишении права голоса на местных выборах граждан России и Беларуси, постоянно проживающих в Эстонии. Едва ли для кого-то станет откровением, что главным итогом правовой редукции станет ослабление позиций центристов в столичных и ида-вируских муниципалитетах.

И вот новое решение по делу Porto Franсo дало очередной шанс окончательно превратить центристов из партии в парию – мало того, что «русскую», так еще и «приговоренную» политическую силу. В четверг 21 марта 37 депутатов горсобрания инициировали вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту. Причем, очевидно, что цель намеченного на понедельник голосования не только в том, чтобы отстранить от власти конкретное лицо, которое, кстати, не числится среди осужденных и не являлось лидером партии на момент совершения преступления, а именно в том, чтобы развалить правящую столичную коалицию. Председатель фракции «Отечества» Карл Сандер Казе прямо заявил, что решение суда ясно показывает: продолжение существования нынешней коалиции в Таллинне невозможно.

Пикантности этим словам придает, конечно, переход именно к отечественникам и даже включение в список кандидатов на европарламентских выборах Юри Ратаса, который возглавлял «криминальных» центристов в ту пору, когда разворачивалась предполагаемая афера вокруг Porto Franсo. Но, может быть, новые однопартийцы сочтут, что потеря поста премьера в 2021-м – уже достаточная кара для мастера политических па.

Теперь, не дожидаясь решения Госсуда, вынести приговор предстоит фракции социал-демократов. Без их голосов вотум недоверия Михаилу Кылварту состояться не сможет, разве что к нему массово присоединятся сами центристы. Последнего едва ли стоит ждать, пока голос «за» отставку поднял только сооснователь Партии реформ Игорь Грязин, ожидающий ухода Каи Каллас в рядах фракции центристов. На следующей неделе мы узнаем, чья точка зрения в рядах партии возобладает – Раймонда Кальюлайда, атакующего центристов наравне с оппозицией, или лидера соцдемов Евгения Осиновского, пока крайне сдержанно высказывающегося по вопросу переформирования коалиции.

Важно понимать, что нынешняя реанимация дела Porto Franсo стала не причиной, а только очень удобным и убедительным поводом для передела власти в столице. Центристы за десятилетия правления сколотили не только весомый электоральный капитал, но и целую ватагу противников самого разного рода, от политических и административных конкурентов до недовольных бюрократией строителей, ждущих, какой именно промах станет для Акелы последним.

Предыдущая попытка сковырнуть центристскую власть при помощи голосов перебежчиков в другие фракции не удалась по неожиданным формальным основаниям – член горсобрания Мария Юферева-Скуратовски потеряла мандат, перерегистрировав место жительства вне Таллинна. И можно предположить, что даже если дело Porto Franсo тоже не потопит Кылварта, по мере приближения ближайших выборов – сперва в Европарламент, а затем и муниципальных – ожидание его критической ошибки будет все более нетерпеливым.

Что же касается итогов судебного кейса, то они и сами по себе ставят ряд интересных вопросов. Например, хватит ли у центристов не на словах, а на деле средств на выплату миллионного штрафа, если он устоит в Госсуде. А также, какие перемены повлечет за собой эта бюджетная пробоина в партийной жизни. Любопытным выглядит и уже упомянутое выше влияние нового приговора на политические перспективы Юри Ратаса.

Наконец, нельзя оставить без внимания и главное действующее лицо – Хиллара Тедера. Прежние коррупционные скандалы, гремевшие еще во времена Эдгара Сависаара, не отбили у капиталиста вкуса к крупным проектам в Таллинне. Будет ли так и на этот раз?

Пока же можно констатировать, что обвинительный приговор центристам оказался весьма на руку Партии реформ, чья и без того сомнительная в последнее время популярность была столь потрепана скандалом с уже бывшим министром юстиции Калле Лаанетом, что ее рейтинг упал до 15%. Сейчас реформисты и центристы (14%) идут ноздря в ноздрю, а удачно перевести стрелки с собственного скандала на соседский никогда не помешает.