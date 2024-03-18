    Тедер, Корб и Центристская партия признаны виновными в окружном суде, ЦП должна заплатить миллион

    Михаил Корб и Хиллар Тедер (справа) на заседании суда по делу, в результате которого ушло в отставку правительство Юри Ратаса.

    Таллиннский окружной суд отменил октябрьский оправдательный приговор Харьюского уездного суда и вынес новое решение, признав бизнесмена Хиллара Тедера, политика Михаила Корба и Центристскую партию виновными в торговле влиянием.

    Суд приговорил Хиллара Тедера к наказанию в виде 1 года и 5 месяцев тюремного заключения условно, которое не будет применено полностью, если он не совершит нового умышленного преступления в течение двухлетнего испытательного срока.

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