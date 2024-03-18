Тедер, Корб и Центристская партия признаны виновными в окружном суде, ЦП должна заплатить миллион

«Очень досадно». Латвия с легкостью переманила к себе крупный завод Кирьянена

Власти Латвии, благодаря более ясной политике в экономике и лесном секторе, сумели завоевать доверие компании Fibenol, она построит в стране лесохимический завод стоимостью 700 миллионов евро.

Власти Латвии, благодаря более ясной политике в экономике и лесном секторе, сумели завоевать доверие компании Fibenol, она построит в стране лесохимический завод стоимостью 700 миллионов евро.