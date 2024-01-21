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dv.ee

21 января 2024 в 10:53









Прокуратура обжаловала оправдание Корба по делу Porto Franco – он настаивает на компенсации

Бывший генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб. Фото: Andras Kralla

И прокуратура, и бывший генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб обжаловали в окружном суде оправдательный приговору, вынесенный судом низшей инстанции по делу Porto Franco, пишет rus.err.ee.

Напомним, еще в октябре Харьюский уездный суд оправдал Центристскую партию, ее бывшего генерального секретаря Михаила Корба и предпринимателя Хиллара Тедера по так называемому делу Porto Franco.

Согласно обвинению, Тедер сделал пожертвование Центристской партии в обмен на то, чтобы генеральный секретарь партии Корб использовал свое влияние на мэра Михаила Кылварта. Таллиннская городская управа во главе с мэром города Михаилом Кылвартом предоставила девелоперу Porto Franco преимущество при ходатайстве о сервитуте, считает обвинение.

В октябре суд также присудил возмещение расходов на адвокатов за счет государства: 166 000 евро защитнику Тедера, почти 50 000 евро защитнику Корба и 54 000 евро защитнику Центристской партии.

В то же время уездный суд не удовлетворил ходатайство Корба о возмещении ущерба, причиненного ему государством, и теперь его защитники подали в окружной суд апелляцию с просьбой пересмотреть приговор уездного суда в этой части.

Они требуют компенсировать Корбу ущерб, предусмотренный по закону при оправдательном приговоре, если из-за обвинения человек лишился занимаемой должности, а также ущерб, предусмотренный в связи с нарушением процессуального права, взыскать в пользу Корба 260 000 евро и назначить на усмотрению суда возмещение нематериального вреда в той части, в которой его невозможно компенсировать признанием ошибки и опровержением фактических утверждений.

Государственный прокурор Таави Перн, со своей стороны, просит окружной суд полностью отменить решение уездного суда, вынести всем троим обвиняемым обвинительный приговор согласно обвинению, представленному прокуратурой, и взыскать с них процессуальные расходы.