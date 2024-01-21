    Прокуратура обжаловала оправдание Корба по делу Porto Franco – он настаивает на компенсации

    Бывший генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.Фото: Andras Kralla

    И прокуратура, и бывший генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб обжаловали в окружном суде оправдательный приговору, вынесенный судом низшей инстанции по делу Porto Franco, пишет rus.err.ee.

    Напомним, еще в октябре Харьюский уездный суд оправдал Центристскую партию, ее бывшего генерального секретаря Михаила Корба и предпринимателя Хиллара Тедера по так называемому делу Porto Franco.
    Согласно обвинению, Тедер сделал пожертвование Центристской партии в обмен на то, чтобы генеральный секретарь партии Корб использовал свое влияние на мэра Михаила Кылварта. Таллиннская городская управа во главе с мэром города Михаилом Кылвартом предоставила девелоперу Porto Franco преимущество при ходатайстве о сервитуте, считает обвинение.
    В октябре суд также присудил возмещение расходов на адвокатов за счет государства: 166 000 евро защитнику Тедера, почти 50 000 евро защитнику Корба и 54 000 евро защитнику Центристской партии.
    В то же время уездный суд не удовлетворил ходатайство Корба о возмещении ущерба, причиненного ему государством, и теперь его защитники подали в окружной суд апелляцию с просьбой пересмотреть приговор уездного суда в этой части.
    Они требуют компенсировать Корбу ущерб, предусмотренный по закону при оправдательном приговоре, если из-за обвинения человек лишился занимаемой должности, а также ущерб, предусмотренный в связи с нарушением процессуального права, взыскать в пользу Корба 260 000 евро и назначить на усмотрению суда возмещение нематериального вреда в той части, в которой его невозможно компенсировать признанием ошибки и опровержением фактических утверждений.
    Государственный прокурор Таави Перн, со своей стороны, просит окружной суд полностью отменить решение уездного суда, вынести всем троим обвиняемым обвинительный приговор согласно обвинению, представленному прокуратурой, и взыскать с них процессуальные расходы.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Аннели Лооритс: разбогатеть можно и будучи наемным работником
Прокуратура обжаловала оправдание Корба по делу Porto Franco – он настаивает на компенсации
В Ленинградской области загорелся химический завод «Новатэк». СМИ сообщают об атаке беспилотников
Эпицентр
Двойная жизнь Aquaphor: крупный бизнес в России продолжается
После начала войны в Украине владелец известной компании Aquaphor оформил российский бизнес на себя лично, что дало ему возможность говорить о выходе бизнеса из России. Однако с тех пор принадлежащий ему российский «Аквафор» нарастил выручку, успел открыть завод под Петербургом и продолжил продавать продукцию в Крым.
После начала войны в Украине владелец известной компании Aquaphor оформил российский бизнес на себя лично, что дало ему возможность говорить о выходе бизнеса из России. Однако с тех пор принадлежащий ему российский «Аквафор» нарастил выручку, успел открыть завод под Петербургом и продолжил продавать продукцию в Крым.
Все большие материалы
Инвестор
Kaubamaja за год увеличил прибыль на 23%
Доход до налогообложения Tallinna Kaubamaja вырос по сравнению с прошлым годом на 23% и составил 43 миллиона евро, сообщает компания в своем биржевом сообщении.
Доход до налогообложения Tallinna Kaubamaja вырос по сравнению с прошлым годом на 23% и составил 43 миллиона евро, сообщает компания в своем биржевом сообщении.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: осторожно, двери отрываются!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
«Случай Морозова подтверждает, что не нужно любое ограничение принимать за охоту на ведьм»
Стремление государства проводить скрупулезную проверку биографии людей, приезжающих сюда на работу или учебу – это не желание «закрутить гайки». Эстония по-прежнему мишень для разведки и влияния враждебных стран, поэтому более качественная проверка анкетных данных в интересах местных работодателей, пишет Воотеле Пяй, советник министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.
Стремление государства проводить скрупулезную проверку биографии людей, приезжающих сюда на работу или учебу – это не желание «закрутить гайки». Эстония по-прежнему мишень для разведки и влияния враждебных стран, поэтому более качественная проверка анкетных данных в интересах местных работодателей, пишет Воотеле Пяй, советник министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект