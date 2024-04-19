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Эгет Веллесте

19 апреля 2024 в 14:00









Предпринимательница, чей стартап приобрел Amazon: принципы управления Джеффа Безоса нам подходят

Возглавляемый Мари Йоллер стартап в 2022 году приобрела компания Amazon. Фото: LIIS TREIMANN

Первая компания Мари Йоллер обанкротилась, вторую она продала, а третью почти два года назад приобрел гигант Amazon.

Возглавляемый Мари Йоллер стартап Snackable AI разработал поисковую систему, которая анализирует содержимое видео- и аудиофайлов. Таким образом, например, человеку не придется слушать длинный аудиофайл, если ему нужен лишь определенный отрывок.