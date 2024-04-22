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Financial Times

22 апреля 2024 в 10:38









FT: страны Балтии ищут баланс в вопросе российской угрозы

«Мы защищены лучше, чем когда-либо прежде», – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Фото: Liis Treimann

В странах Балтии растут опасения, что Путин может захотеть проверить реакцию НАТО с помощью провокаций или даже прямого нападения.

По полям Эстонии скоро пройдут экскаваторы и автобетоносмесители: восточную границу НАТО планируется значительно укрепить. Сотни бронированных бункеров строятся для защиты стран Балтии – и косвенно всего альянса – от нападения России.

На юге, в Литве, открывается около десятка так называемых «парков сдерживания», где будут хранить танковые заграждения, колючую проволоку, бетонные блоки и другое оборудование, которое можно использовать для замедления продвижения противника. Латвия и Финляндия построили заграждения на своих восточных границах.

Проекты такого рода наглядно показывают, насколько государственная безопасность прифронтовых стран НАТО в настоящее время зависит от войны России в Украине. Прошлым летом российским войскам удалось сорвать контрнаступление в Киеве и теперь они вернули себе инициативу на поле боя. Лидеры стран Балтии, для которых поражение России означало гарантию их собственной безопасности, теперь вынуждены наблюдать, как удача на поле боя теперь сопутствует Москве.

«В данный момент Украина для нас жизненно важна», – сказал Жигимантас Павиленис, председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы.

В последние месяцы отовсюду поступают предупреждения о том, что Россия может напасть на НАТО в течение следующих десяти лет. Примечательно, что тревогу бьют не только Вильнюс, Рига и Таллинн, но и министры Стокгольма, Берлина и Лондона, все из которых указывают на возможное противостояние в течение двух-восьми лет.