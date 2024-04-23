    Fazer хочет перевести весь пекарский бизнес в Латвию: более сотни человек могут потерять работу

    Производство хлебобулочных изделий Fazer Baltic в будущем может быть сконцентрировано в Латвии.Фото: Andras Kralla

    Финский производитель продуктов питания Fazer рассматривает возможность объединения своих прибалтийских пекарен в одно производственное предприятие в Латвии.

    По данным компании, инвестиции в Латвию в таком случае составили бы 18 млн евро, которые включают в себя современный склад и обновленное производство.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Кафедральный собор Нарвы приостановил бесплатные обеды для бедных и готовится к сокращениям
Это жизнь, это карма. Хоть и не Нарва
Fazer хочет перевести весь пекарский бизнес в Латвию: более сотни человек могут потерять работу
Эпицентр
В литовско-польском газопроводе обнаружили запрещенные российские детали. Замешан может быть и эстонский Infortar
В Литве разразился большой скандал, когда выяснилось, что литовско-польский газопровод, несмотря на запреты, был собран из российских деталей. По одной из версий, запрещенные детали попали к южным соседям через эстонскую компанию.
В Литве разразился большой скандал, когда выяснилось, что литовско-польский газопровод, несмотря на запреты, был собран из российских деталей. По одной из версий, запрещенные детали попали к южным соседям через эстонскую компанию.
Все большие материалы
Инвестор
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
В центре событий этой недели будет Таллиннская биржа: ожидается несколько собраний акционеров, дивиденды, а также квартальные отчеты. Последние ожидаются и из США, не считая ряда макроэкономических показателей.
В центре событий этой недели будет Таллиннская биржа: ожидается несколько собраний акционеров, дивиденды, а также квартальные отчеты. Последние ожидаются и из США, не считая ряда макроэкономических показателей.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: мы ребята скромные. Просто правим миром
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Калле Козе: идеализация финансовой свободы имеет скрытые токсичные стороны
Финансовая свобода, говоря простым языком, означает пассивный доход, который покрывает необходимые расходы человека и освобождает его от необходимости работать ради денег. По мнению управляющего активами Private Banking Luminor Калле Козе, эта цель часто кажется очень привлекательной, но у нее есть свои минусы.
Финансовая свобода, говоря простым языком, означает пассивный доход, который покрывает необходимые расходы человека и освобождает его от необходимости работать ради денег. По мнению управляющего активами Private Banking Luminor Калле Козе, эта цель часто кажется очень привлекательной, но у нее есть свои минусы.
Все мнения
Интервью
Михаил Крутихин: администрация Байдена не хочет ограничивать экспорт российской нефти
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект