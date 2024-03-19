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Андрей Деменков

19 марта 2024 в 6:26









Новые экспортные рынки более предсказуемы, чем безумный российский

Андрей Деменков. Фото: Личный архив

Поиски новых рынков сбыта для эстонской продукции не будут легкими, но исторически кризис всегда открывал новые возможности, рассуждает колумнист ДВ, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.

Казалось бы, что может быть банальнее избитого высказывания: «Кризис – это не только проблемы, но и новые возможности»? Но банальностью становятся лишь те правила, которые обычно работают.

Недавно «Актуальная камера» ETV показала репортаж о том, как эстонские предприниматели, переживая сложности на традиционном североевропейском экспортном рынке, занимаются поисками новых. Богатый опыт прошлых кризисов подсказывает, что в этом кроется не только реальный шанс для многих фирм пережить непростое время, но и заполучить дополнительную опору для роста, когда кризис закончится.

Пожалуй, лучшим наглядным примером служит пищевая промышленность. У большинства потребителей довольно консервативные пищевые привычки, они плохо воспринимают новое. В Литве производится много замечательной национальной мясо-молочной продукции, которой нет в Эстонии. Например, специфические творожные сыры. Но здесь они не продаются, поскольку спрос минимальный. Даже работа в Эстонии литовской торговой сети Maxima не повлияла на ситуацию. Одно время были попытки продавать скиландисы и прочую специфическую продукцию, но они не увенчались успехом.

Поэтому производители пищевой продукции обычно цепко держатся за свои традиционные рынки сбыта. Их потерю крайне сложно компенсировать. И все же, как показала практика, кризисы заставили сделать, казалось бы, невозможное.

С востока на запад

Первым серьезным испытанием для совсем молодого еще эстонского бизнеса стали двойные таможенные пошлины, в 1994-м введенные в РФ на импорт из Эстонии, а вскоре и вызванный дефолтом тяжелый российский кризис 1998-го. Тогда в числе наиболее сильно пострадавших оказались производители рыбной продукции: в ту пору они экспортировали в основном в восточном направлении, полагая, что наши шпроты и килька никому на Западе не интересны.

Кризис заставил искать партнеров в западной Европе. И довольно скоро оказалось, что на огромном западноевропейском рынке вполне хватает места для эстонской рыбной продукции. Вопреки бытовавшим тогда убеждениям, новое направление оказалось еще и более прибыльным, поскольку западноевропейские потребители гораздо состоятельнее россиян и готовы платить больше.

Другое испытание также было связано с Россией. В 2014 году в ответ на западные санкции за аннексию Крыма обиженный Кремль ввел встречные «антисанкции» на импорт продовольствия. Доля России в экспорте молочных продуктов стран Балтии, особенно сыров, была высока, поэтому многие тамошние экономисты и обозреватели предрекали чуть ли не гибель пищевой отрасли региона и общеэкономический кризис.

Действительно, экспорт молочной продукции из Эстонии вскоре обвалился на треть. Ситуацию смягчил массовый приезд в страну россиян за привычным местным сыром, но все равно производство молочной продукции в Эстонии в 2015-м упало на 10% до уровня 2013-го.

Кто ищет, у того есть шанс найти

Эстонские производители, не имея иного выхода, ринулись на поиски новых рынков сбыта. И нашли! В 2016-м даже было подписано соглашение с Китаем о поставках эстонской молочной продукции, хотя еще в 2014-м в прессе посмеивались над подобными планами. В итоге уже в 2016-м производство молока и молочной продукции начало расти, а в 2019-м превысило уровень 2013-го. Последние три года объемы бьют рекорды XXI века. Новые экспортные рынки гораздо стабильнее и предсказуемее безумного российского, сильно зависящего от прихоти властей.

Поиски новых рынков сбыта для продукции эстонской деревообработки, которая нуждается в этом больше всего, конечно, не будут легкими. В Германии, Нидерландах, Франции и других странах, где сейчас ведется активная работа, очень жесткая конкуренция. Помимо прочего, там уже традиционно представлены фирмы из Литвы и Латвии. Но эти рынки гораздо крупнее североевропейских, в них чуть проще найти свою нишу даже среди множества других производителей. Да и выбора-то все равно нет. Для иных экспортеров новое направление – единственный способ выжить.

У кого-то не получится закрепиться на новых рынках, но многие обязательно справятся. Когда кризис в Северной Европе закончится и спрос там восстановится, у них будет уже два направления для дальнейшего роста.